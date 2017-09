Video/ Venezia Parma (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata)

Video Venezia Parma (LaPresse)

Allo stadio Penzo Venezia-Parma, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, è terminata con il risultato di 1-0 in favore della formazione emiliana. Decide la gara il gol di Di Cesare, messo a segno al 55' della ripresa. Il difensore dei ducali ha capitalizzato al meglio un traversone di Scozzarella dagli sviluppi di un calcio d'angolo e ha freddato Audero da distanza ravvicinata. Colpevole nell'occasione il difensore Suciu, che ha perso completamente la marcatura dell'avversario. La gara di per sé si è giocata a ritmi piuttosto blandi, con i padroni di casa fin troppo timidi e a corto di idee. Meglio gli ospiti, che per lo meno hanno preso in mano le redini del match cercando di costruire azioni degne di nota.

IL SECONDO TEMPO

Le cose migliori si vedono nella ripresa, dove oltre al gol assistiamo a un paio di iniziative interessanti di Moreo, vicino al pareggio nel finale quando soltanto un intervento in extremis di Di Cesare ha evitato il probabile 1-1. Il Parma ha gettato invece alle ortiche un contropiede invitante con Mazzocchi, anticipato dalla provvidenziale uscita di Audero. Migliori in campo: Moreo nel Venezia e Di Cesare nel Parma, man of the match e autore di un gol fondamentale per spezzare un momento difficile per i gialloblù.

