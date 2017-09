Viterbese Giana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Giana - LaPresse, imm. di repertorio

Viterbese Giana Erminio sarà diretta dall'arbitro Nicola De Tullio: la partita è in programma alle ore 16:30 di domenica 24 settembre ed è valida per la quinta giornata del girone A nel campionato di Serie C 2017-2018. Dopo un avvio sorprendente che aveva portato 9 punti in 3 gare, la Viterbese di Bertotto ha subito uno stop sul campo del Pisa, in cui è arrivata una sconfitta per 2-1. L'occasione per tornare in vetta e dimenticare il K.O. dell'Arena Garibaldi sarà contro la Giana Erminio, formazione dell'hinterland di Milano allenata da Cesare Albé e protagonista di un avvio fino ad ora tutt'altro che positivo. Con un solo punto conquistato in 4 gare, infatti, i lombardi sono penultimi, e non occupano l'ultima posizione soltanto grazie al Gavorrano, che però ha una partita da recuperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Giana Erminio non sarà trasmessa in diretta tv, ma al costo di 2,90 € potrà essere attivato il servizio di diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da qualche anno è diventato il fornitore per le partite della stagione di Serie C (campionato e Coppa Italia) e dunque dà la possibilità di seguire anche le sfide di questa quinta giornata.

UNA FAVOLA A RISCHIO?

Situazione allarmante per la Giana, che ha già fatto piovere ombre sulla qualità della rosa e su una gestione tecnica che dovrà trovare subito le contromisure per evitare di finire in un brutto vortice. Ricordiamo ai meno appassionati, infatti, che la Giana Erminio nello scorso anno riuscì a disputare i play-off da quinta in classifica, e fu battuta nella post-season soltanto dal Pordenone, formazione protagonista di un torneo ancora più d'eccezione. Per questo motivo in città ci si aspetta almeno di riuscire a portare a casa una salvezza tranquilla e tempestiva, sperando in qualche soddisfazione ulteriore se la situazione ne favorisca l'opportunità. Il tecnico Cesare Albé, da 24 anni alla guida tecnica della formazione ed ormai una leggenda del calcio locale e non solo, mai come in questa stagione potrebbe rischiare uno storico allontanamento e la fine di un'avventura memorabile per i nostri confini.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE GIANA ERMINIO

Per quanto concerne le probabili formazioni, Bertotto dovrebbe schierare un 4-3-3 con Iannarilli tra i pali, da sinistra Atanasov, Sini, Cellento e Penerelli a formare il quartetto di difesa. In mediana Cenciarelli, Baldassin e Musacci saranno i tre titolari del reparto con Bazzitti, Tortori e Gallo favoriti sulla concorrenza per formare il tridente. Dall'altra parte Albé schiererà presumibilmente Sanchez in porta in un 3-5-2 con Montesano, Bonalumi e Perico in porta. A centrocampo Marotta, Pinto e Chiarello saranno al centro con Iovine e Foglio sugli esterni, In attacco tandem composto da Bruno e Bardelloni.

QUOTE E SCOMMESSE

La carta e la classifica sembrano non lasciare scampo agli ospiti, che dovranno fare del loro meglio per evitare un K.O. che sembra annunciato alla vigilia. Lo confermano le quote date dall’agenzia di scommesse SNAI per i pronostici su Viterbese Giana Erminio, secondo cui il segno 1 è quotato 1,77 mentre il segno 2 a 4,25. L'X è quotato 3,30.

