ANDREA AGNELLI CONDANNATO/ Inibito per 1 anno, alla Juventus 300mila euro di multa al Processo 'Alto Piemonte'

Andrea Agnelli inibito per 12 mesi

Uragano in casa Juve. Il Presidente dei bianconeri Andrea Agnelli è stato ufficialmente inibito per un periodo complessivo di 12 mesi e costretto a pagare una multa di 20.000,00 euro per rapporti illeciti con gli ultrà. Oltre al Presidente in carica, anche la Juventus stessa è stata condannata al pagamento di una maxi-multa della bellezza di 300.000,00 euro. Una brutta botta questa per la squadra bianconera e per il suo massimo rappresentante che escono mestamente sconfitti da un processo che andava avanti da diverso tempo e che solo ora ha avuto la sua conclusione. Una pena severa anzi, severissima, quella per Andrea Agnelli, che aveva visto fin da subito l'aggravarsi della sua posizione all'interno del processo denominato 'Alto Piemonte', iniziato come una mera inchiesta penale. La sentenza sarà subito operativa ed è stata emessa dal Tribunale nazionale della Federcalcio. Anche se comunque pesante sia dal punto di vista mediatico che finanziario, la sentenza è stata notevolmente edulcorata rispetto alle richieste iniziali. Ma entriamo maggiormente nel dettaglio.

LA SENTENZA

L'indagine penale 'Alto Piemonte' era stata iniziata e sueguita dal capo della procura della Figc nella persona di Giuseppe Pecoraro. Inizialmente il procuratore aveva richiesto l'inibizione per Andrea Agnelli per due anni e sei mesi (più del doppio, quindi, rispetto alla reale sentenza) e 50.000,00 euro di multa. A conti fatti, quindi, il presidente juventino è anche riuscito a cavarsela con poco, visto il sostanziale sconto di pena. A seguirlo sono stati Francesco Calvo (un anno di inibizione, 20.000,00 euro di multa), Alessandro Nicola D'Angelo (1 anno e 3 mesi, 20.000,00 euro di multa) e Stefano Merulla (1 anno di inibizione e 20.000,00 euro di multa). Come già sottolineato in precedenza, anche la Juventus è stata considerata colpevole nel procedimento relativo alla compravendita dei biglietti nei confronti dei tifosi ultrà della squadra. Anche in questo senso la pena è stata esemplare: 300.000,00 euro. Per la Juventus, quindi, dopo la gioia immensa di aver vinto un derby (4-0 sonoro e senza storia al Torino di Sinisa Mihajlovic), ecco che giungono le brutte notizie: riusciranno i bianconeri a riprendersi?

