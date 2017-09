Arezzo Lucchese/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arezzo Lucchese, Serie C (Foto LaPresse)

Arezzo Lucchese viene diretta dall'arbitro Daniel Amabile; rappresenta il posticipo del girone A di Serie C 2017-2018 e, per la quinta giornata, si gioca alle ore 20:45 di lunedì 25 settembre. Per la Lucchese sarà invece la quarta giornata, visto che il derby contro il Livorno non è stato disputato a causa del maltempo che ha colpito disgraziatamente la città toscana, causando otto vittime. L'Arezzo in campionato non è partito propriamente bene, anzi. Nelle prime quattro partite giocate, i toscani sono riusciti a collezionare la miseria di tre punti, tutti nei novanta minuti del secondo turno del girone A contro la Giana Erminio (2-3 il risultato finale che ha visto l'Arezzo vincere in trasferta). Per il resto soltanto sconfitte, come in occasione dell'ultimo scontro di campionato contro il Piacenza (ko per 2-1).

Arezzo Lucchese, trattandosi del posticipo del lunedì sera, verrà trasmessa in diretta tv dai canali Rai Sport e Rai Sport + che sono disponibili in chiaro per tutti; per quanto riguarda la diretta streaming video, potete consultare e visitare il sito www.raiplay.it, selezionando il canale di riferimento per le immagini.

IL CONTESTO

In classifica l'Arezzo occupa la quattordicesima posizione a quota tre punti, uno in più rispetto all'Alessandria, che si trova in zona play out. Non esaltante fin qui nemmeno il cammino della Lucchese, che deve però recuperare una partita. Fin qui i rossoneri hanno conosciuto sia la gioia della vittoria, l'amarezza del pareggio e le lacrime post sconfitta. In occasione dell'ultimo turno di campionato la Lucchese ha pareggiato 1-1 contro il Monza, neopromossa dalla Serie D ma squadra di blasone e che punta dichiaratamente a qualificarsi per le fasi finali del campionato (play off) al termine della stagione regolare.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO

Lo Stadio Città di Arezzo si appresta a vivere un appuntamento importante, visto che domenica pomeriggio arriva la terza in classifica, la Carrarese. Nell'ultiom partita disputata, l'Arezzo è crollato sotto i colpi del Piacenza, con il risultato finale che ha visto i piacentini battere i toscani per 2-1. Il tecnico Claudio Bellucci ha dimostrato di non avere timori reverenziali contro il Piacenza, andando a giocarsela in trasferta con il 4-3-3. In attacco il tridente composto da Moscardelli, D'Urso e Cutolo. A centrocampo De Feudis in posizione di vertice basso coadiuvato da Foglia e Corradi. In difesa, linea a quattro con i centrali difensivi Ferrario e Muscat, terzini Luciani e Sabatino. In porta confermato l'estremo difensore Borra. Il 37 enne Moscardelli è la punta di diamante a disposizione di mister Bellucci ma al momento non è riuscito a segnare gol pesanti che permettano all'Arezzo di scalare la classifica. Due comunque le marcature fin qui dell'esperto attaccante nelle prime quattro partite disputate.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE

E' tempo di tornare a vincere per la Lucchese allenata quest'anno dal tecnico Giovanni Lopez, in scadenza di contratto a giugno del 2018. Il rinnovo di contratto passerà anche e soprattutto per le prestazioni della sua squadra durante la stagione regolare. L'ambizione è quella di finire nella parte di sinistra della classifica. Un obiettivo sulla carta raggiungibile dalla formazione toscana, che deve però ritrovare il feeling con i tre punti. Nell'ultimo match disputato in casa, la Lucchese ha pareggiato 1-1 contro il Monza. Dopo essere passata in vantaggio grazie alla seconda rete stagionale del centrocampista Tommaso Arrigoni, su calcio di punizione, i padroni di casa si sono fatti raggiungere tre minuti dopo dal gol di Giudici. Per la Lucchese la trasferta di Arezzo è una ghiotta occasione per rilanciarsi in classifica, anche in attesa del recupero del derby contro il Livorno previsto nella giornata odierna (mercoledì 20 settembre).

QUOTE E SCOMMESSE

Contrariamente alle aspettative, i bookmakers sembrano avere più fiducia dell'Arezzo che viene favorito soprattutto per il fattore campo: secondo l'agenzia Bet365 il successo della formazione di casa viene quotato a 1.76 (segno 1), mentre il successo degli ospiti (segno 2 Lucchese) è dato a 4.25.

