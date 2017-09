Classifica Serie A/ Risultati 6^ giornata: Juventus-Napoli, coppia da record

Risultati Serie A, 6^ giornata (Foto LaPresse)

I risultati della sesta giornata di Serie A ci consegnano una classifica nella quale Juventus e Napoli continuano a marciare a braccetto a punteggio pieno, un fatto storico per il nostro campionato dopo avere già disputato ben sei giornate. Un messaggio dunque chiarissimo a tutta la concorrenza: i pronostici estivi davano Juventus e Napoli favorite per lo scudetto e sia i bianconeri sia i partenopei stanno confermando sul campo tutto il loro valore. In scia resta l’Inter, che come gioco non si può paragonare alle due big ma può comunque sorridere: si sapeva che i nerazzurri devono ricostruire partendo da un livello senza dubbio più basso e che l’obiettivo fondamentale è il quarto posto che da quest’anno garantirà la Champions League, dunque la squadra di Luciano Spalletti è in perfetta tabella di marcia e si può godere la miglior difesa del campionato e la capacità di segnare tanto nei finali delle partite. Ottime indicazioni anche da parte della Roma (che ha una partita da recuperare), che sembra avere definitivamente assorbito le idee di Eusebio Di Francesco, così come da parte della Lazio che è sempre più convincente e può fare affidamento su uno scatenato Ciro Immobile. Le dolenti note sono tutte per il Milan: due partite difficili sono state finora giocate dai rossoneri (Lazio e Sampdoria) ed entrambe si sono concluse con sconfitte nette e meritate. Per Vincenzo Montella c’è ancora molto da lavorare.

LA LOTTA IN CODA

Detto che la Sampdoria si candida a rivelazione del campionato, possibile erede di un’Atalanta che comunque al momento regge bene il doppio impegno, bisogna già spendere qualche parole sulla lotta in coda. Sempre più preoccupante la situazione di un Benevento ancora fermo a 0 punti e anche di un Verona che ha il peggior attacco e la seconda peggior difesa anche se ha agguantato almeno due pareggi. Stessi punti in classifica anche per il Genoa, che però almeno può partire dalla base di un gioco migliore come ha dimostrato anche a San Siro. Scivola verso il basso l’Udinese, respira il Crotone che però ha ottenuto i suoi 4 punti grazie alle partite casalinghe contro Benevento e Verona, inizia a scattare l’allarme anche in Emilia per Sassuolo e Spal, anche se la prestazione fornita dalla neopromossa ferrarese contro una corazzata come il Napoli può sicuramente confortare mister Leonardo Semplici. Non si può dire fuori dalla bagarre (ammesso che a fine settembre si possano già fare calcoli) nemmeno il Cagliari, che due sconfitte casalinghe consecutive ha perso l’occasione per regalarsi una posizione di classifica ben più piacevole.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 6^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Roma-Udinese 3-1 - 12' Dzeko (R), 30' e 45' El Shaarawy (R), 90' Stryger (U)

RISULTATO FINALE Spal-Napoli 2-3 - 13' Schiattarella, Viviani 78' (S), 14' Insigne, Callejon 72', Ghoulam 83' (N)

RISULTATO FINALE Juventus-Torino 4-0 - 16' Dybala, 40' Pjanic, 57' Alex Sandro, 91' Dybala

RISULTATO FINALE Sampdoria-Milan 2-0 - 72' D. Zapata, 91' R. Alvarez

RISULTATO FINALE Cagliari-Chievo 0-2 - 53' Inglese, 93' Stepinski

RISULTATO FINALE Crotone-Benevento 2-0 - 43' Mandragora, 58' Rohden

RISULTATO FINALE Inter-Genoa 1-0 - 87' D'Ambrosio

RISULTATO FINALE Verona-Lazio 0-3 - 24' rig. Immobile, 41' Immobile, 60' Marusic

RISULTATO FINALE Sassuolo-Bologna 0-1 - 89' Okwonkwo

RISULTATO FINALE Fiorentina-Atalanta 1-1 - 12' F. Chiesa (F), 94' Freuler (A)

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Juventus 18

Inter 16

Lazio 13

Roma*, Milan 12

Sampdoria*, Torino 11

Atalanta, Chievo, Bologna 8

Fiorentina 7

Cagliari 6

Sassuolo, Spal, Crotone 4

Udinese 3

Genoa, Verona 2

Benevento 0

* una partita in meno

