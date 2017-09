Palermo Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Pro Vercelli, Serie B (Foto LaPresse)

Palermo Pro Vercelli sarà diretta dall'arbitro Baroni e si gioca alle ore 20:30 di lunedì 25 settembre, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie B 2017-2018. La vittoria sul Perugia ha riportato l'entusiasmo giusto a Palermo, dopo un avvio di campionato che aveva lasciato pià di una perplessità nell'ambiente sia per quanto riguarda la guida tecnica che l'effettiva qualità della rosa. Dopo aver piegato lo Spezia all'esordio stagionale, infatti, i rosanero avevano conquistato soltanto 3 punti nelle successive tre gare, frutto dei pareggi con Brescia, Empoli e Foggia.

Palermo Pro Vercelli sarà trasmessa dai canali della pay tv del satellite: diretta tv dunque su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, con possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

La vittoria sugli umbri, la squadra più in forma del momento in cadetteria, potrebbe rilanciare in maniera significativa il cammino dei siciliani. Sulla carta siamo di fronte ad una squadra davvero attrezzata, che in Serie A potrebbe giocarsela tranquillamente con altre 3-4 formazioni e che è stata allestita appositamente con lo scopo di ritornare subito sul palcoscenico più prestigioso del nostro calcio. Ma dopo la convincente vittoria sullo Spezia la squadra di Tedino, complice anche l'impegno delle nazionali che ha portato via diversi giocatori dalla sfida di Brescia e quella successiva, ha subito un evidente rallentamento. Lo stesso Nestorovski, il grande protagonista dello scorso campionato deludente di A, era apparso sottotono prima di ritrovare il gol decisivo proprio nell'ultima sfida contro il Perugia.

Al Barbera, nella seconda gara interna di fila in pochi giorni, arriva ora una Pro Vercelli che, sebbene negli ultimi anni abbia dimostrato di arrivare quasi sempre sana e salva alla fine dei conti, quest'anno ha iniziato davvero in modo preoccupante. Due punti in 5 gare (con 2 gol fatti e 8 subiti) sono troppo poco persino per una squadra che ci ha abituato a rientrare alla grande nel girone di ritorno e ad essere efficace a lungo andare. Iniziare col piede sbagliato, infatti, con 3 sconfitte di fila all'esordio, rischia di complicare anzitempo il cammino e l'umore che, per una squadra che deve salvarsi, devono essere alla partenza sempre valori alti. E' questo il motivo per cui, solitamente, le formazioni che devono preservare la categoria cercano di dare il massimo nelle prime 10-15 giornate e di portare fieno in cascina per non rischiare di cadere in un vortice pericoloso con l'avvicinarsi della 38esima.

Passando all'analisi delle formazioni, dati gli ultimi impegni ravvicinati portati dal turno infrasettimanale potremmo vedere variazioni. Tedino dovrebbe nonostante tutto cambiare molto poco, confermando per il Palermo il 3-5-2 con Posavec in porta, Dawidowicz Struna e Cionek in difesa. Sugli esterni Rispoli e Morganella dovrebbero avere i minuti nelle gambe per partire dall'inizio, ma appare probabile una sostituzione per uno dei due a gara in corso pere lasciare spazio alle ottime riserve Struna e Aleesami. In mediana Jajalo, Trajkovski e Gnahorè saranno della partita con Nestorovski e Coronado chiamare a comporre la coppia d'attacco.

Dall'altra parte il tecnico dei piemontesi Grassadonia opta per un 4-3-1-2 in cui rivedremo Marcone in porta, Mammarella. Bergamelli, Legati e Ghiglione in difesa. Vives, Castiglia e Germano dovrebbero essere i tre interni di centrocampo con Firenze e Bifulco a contendersi un posto alle spalle di Raicevic e Morra. Fra gli indisponibili della gara per il Palermo c'è Bellusci, squalificato dopo aver rimediato un'espulsione nel match contro il Perugia, e probabilmente Aleesami, uscito nei minuti finale per un risentimento muscolare e che difficilmente riuscirà ad essere in campo dal primo minuto. Ma l'emergenza in difesa non finisce qua: oltre al lungodegente Ingegneri, infatti, anche Rajkovic sta lentamente tornando in gruppo per acquistare condizione e non potrà essere a disposizione. Assenze sicuramente pesanti, che obbligano il tecnico a fare scelte forzate e a mettere in campo giocatori gravati da diverse gare in pochi giorni. Situazione sicuramente più leggera per Grassadonia, che dovrà soltanto gestire gli acciacchi delle due gare ravvicinate.

Per quel che riguarda i pronostici, l'agenzia di scommesse Eurobet quota attualmente il segno 1 a 1,53 a fronte di un 2 quotato 7. Il segno X del pareggio vale 3,75.

