Probabili formazioni/ Napoli Feyenoord: diretta tv, orario, ultime notizie live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Napoli Feyenoord, Champions League (Foto LaPresse)

Napoli Feyenoord, in programma martedì 26 settembre alle ore 20:45, è valida per la seconda giornata del girone F di Champions League 2017-2018: subito occasione di riscatto per i partenopei, che continuano a volare in campionato (sei vittorie in altrettante partite) ma hanno perso in casa dello Shakhtar Donetsk all’esordio europeo. La partita contro i campioni d’Olanda è sulla carta abbordabile: il Feyenoord ha aperto la sua campagna in Champions League incassando quattro gol in casa contro il Manchester City. Aspettando dunque che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disegnare la partita di martedì, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Feyenoord.

DOVE VEDERE NAPOLI FEYENOORD IN DIRETTA TV

Napoli Feyenoord, seconda giornata del girone F di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento: tutti gli abbonati potranno seguire la sfida del San Paolo recandosi su Premium Sport, canale disponibile anche in alta definizione.

NAPOLI: LE SCELTE DI SARRI

Arkadiusz Milik si è fermato: quello che sarebbe potuto essere un cambio di formazione diventa ora una scelta forzata, ancora una volta Dries Mertens (lasciato inizialmente in panchina contro lo Shakhtar) sarà al centro dell’attacco del Napoli affiancato da José Callejon (a segno da quattro partite consecutive in Serie A) e Lorenzo Insigne il cui gol sabato è stato fondamentale per ribaltare la partita contro la Spal. Il resto della squadra dovrebbe essere scritto: Raul Albiol torna ad affiancare Koulibaly al centro della difesa, con Hysaj schierato a destra e Ghoulam (sempre più importante anche in zona gol) dall’altra parte. A centrocampo dovrebbe esserci la solita alternanza: unico sicuro del posto è Hamsik, a fare da regista in mezzo dovrebbe essere Jorginho mentre sul centro destra ci sarà Allan. Entrambi i brasiliani sono rimasti in panchina all’inizio della partita di Ferrara; ad Allan, Sarri aveva rinunciato anche due settimane fa in Ucraina per poi mandarlo in campo nel secondo tempo, stavolta l’ex dell’Udinese dovrebbe essere in campo subito prendendo il posto di Zielinski, titolare sabato e dunque presumibilmente in panchina domani sera.

FEYENOORD: I DUBBI DI VAN BRONCKHORST

Il Feyenoord potrebbe riproporre il 4-3-3 già visto contro il Manchester City, ma magari con qualche varazione: in difesa Giovanni Van Bronckhorst potrebbe per esempio dare spazio a Diks sulla corsia destra lasciando in panchina St. Juste, invariato il resto del reparto con Botteghin e Van der Heijden a protezione del portiere Brad Jones e Nelom che agirà sulla corsia mancina. A centrocampo capitan El Ahmadi dovrebbe essere ancora una volta il perno davanti alla difesa; campo anche per Tonny Vilhena che aggiunge fantasia e si può considerare a tutti gli effetti un trequartista che parte da posizione arretrata per colpire poi tra le linee, sul centrosinistra invece Sofyan Amrabat rischia di rimanere fuori a favore di Toornstra o, preferibilmente, Renato Tapia che garantisce una maggiore interdizione (quella che è mancata due settimane fa contro il Manchester City). Nel reparto avanzato invece i due esterni Berghuis e Boetius dovrebbero giocare; da prima punta Michiel Kramer e Dylan Vente sono in competizione per una maglia, questa volta il posto da titolare potrebbe toccare a quest’ultimo. Possibile alternativa anche lo svedese Sam Larsson, che nel caso potrebbe occupare la posizione di laterale sinistro nel tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FEYENOORD

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 30 Rog, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

FEYENOORD (4-3-3): 25 B. Jones; 17 Diks, 33 Botteghin, 6 Van der Heijden, 18 Nelom; 10 Vilhena, 8 El Ahmadi, 20 R. Tapia; 19 Berghuis, 34 Vente, 7 Boetius

A disposizione: 22 Bijlow, 4 St. Juste, 41 Geertruida, 21 S. Amrabat, 11 S. Larsson, 28 Toornstra, 29 M. Kramer

Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst

Squalificati: -

Indisponibili: Vermeer, Nieuwkoop. N. Jorgensen

© Riproduzione Riservata.