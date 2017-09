Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: posticipo Palermo Pro Vercelli (6^ giornata)

Risultati Serie B, posticipo 6^ giornata (Foto LaPresse)

La sesta giornata di Serie B 2017-2018 si conclude con il posticipo del lunedì: alle ore 20:30 Palermo e Pro Vercelli si sfidano nell’undicesima gara del turno. Il Palermo punta il terzo posto in classifica: con una vittoria si porterebbe ad un solo punto dalla coppia di testa, legittimando così la sua candidatura alla promozione diretta. La Pro Vercelli invece è ultima e resta oggi l’unica squadra a non avere ancora vinto una partita: facendolo questa sera la sua situazione non cambierebbe granchè, ma sarebbe sicuramente una bella iniezione di fiducia e soprattutto i piemontesi lascerebbero il Cesena come fanalino di coda.

IL MONDAY NIGHT

Situazioni diverse per Palermo e Pro Vercelli, come era lecito attendersi prima che iniziasse la stagione; i rosanero però hanno impiegato un po’ di tempo per emergere e, pur essendo a oggi l’unica squadra imbattuta in campionato, sono partiti con il freno a mano un po’ tirato. Bruno Tedino sa di avere a disposizione una corazzata con la quale spaccare la stagione e prendersi la promozione diretta; dovrà però stare attento alle insidie nascoste, come questo Monday Night nel quale la Pro Vercelli ha tanta voglia di prendersi la prima vittoria stagionale, così da lasciare l’ultimo posto in classifica e cominciare davvero la sua scalata verso la salvezza. Le due squadre non si affrontano da quasi un secolo: era il campionato 1934-1935 quando Palermo e Pro Vercelli si erano trovate a giocare in Serie A, i siciliani si erano imposti 2-0 in casa mentre in Piemonte era finita 2-0.

LA SITUAZIONE

Le partite del sabato e il posticipo della domenica ci hanno consegnato una nuova coppia al comando della Serie B: il Perugia ha agganciato il Frosinone battendolo nella sfida diretta, un 1-0 che ha riportato la squadra di Federico Giunti dove già era prima di perdere a Palermo. Frosinone che comunque si conferma in testa, ma perde la sua imbattibilità stagionale; alle spalle di questa coppia eccone un’altra, con l’Empoli caduto in casa e il Carpi che non è andato oltre un pareggio, ma se non altro si è preso il terzo posto rimanendo in scia delle prime due. In coda arrancano in tante: la Ternana e il Cesena in questo momento possono essere considerate le due squadre che fanno più fatica e non stanno mantenendo le aspettative. In ripresa il Bari di Fabio Grosso, così come il Parma che dopo tre sconfitte consecutive è tornato a gioire, superando il Venezia al Penzo. Per Pippo Inzaghi si è trattato del primo ko in campionato, e solo del secondo gol incassato; nonostante questo i lagunari sono nella parte bassa della classifica.

RISULTATI SERIE B 2017-2018, 5^ GIORNATA

Sabato 23 settembre

RISULTATO FINALE Bari-Ternana 3-0 - 11’ K. Cissé, 20’ Improta, 56’ K. Cissé

RISULTATO FINALE Brescia-Foggia 2-2 - 39’ And. Caracciolo (B), 47’ Floriano (F), 67’ Chiricò (F), 72’ Bisoli (B)

RISULTATO FINALE Cremonese-Pescara 0-0

RISULTATO FINALE Empoli-Cittadella 0-1 - 8’ Litteri

RISULTATO FINALE Novara-Avellino 1-2 - 13’ Ardemagni (A), 29’ Ardemagni (A), 89’ Maniero (N)

RISULTATO FINALE Perugia-Frosinone 1-0 - 23’ Di Carmine

RISULTATO FINALE Salernitana-Spezia 1-0 - 18’ A. Rodriguez, 67’ A. Rodriguez

RISULTATO FINALE Venezia-Parma 0-1 - 55’ Di Cesare

RISULTATO FINALE Virtus Entella-Carpi 0-0

Domenica 24 settembre

RISULTATO FINALE Cesena-Ascoli 0-2 - 84’ Lores Varela, 88’ Baldini

Lunedì 25 settembre

ore 20:30 Palermo-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

Perugia, Frosinone 13

Empoli, Carpi 11

Cittadella, Avellino 10

Bari, Palermo*, Parma 9

Cremonese 8

Pescara, Salernitana, Venezia, Spezia 7

Brescia*, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Foggia 6

Ternana* 5

Cesena 4

Ascoli 3

Pro Vercelli* 2

* una partita in meno

