Video/ Albinoleffe Gubbio (2-1): highlights e i gol della partita (Serie C girone B 5^ giornata)

L’AlbinoLeffe supera 2-1 il Gubbio. Padroni di casa in vantaggio con Paramatti al 49esimo, pareggio del Gubbio al 58esimo con Agnello. L’equilibrio viene rotto definitivamente all’85esimo grazie alla rete di Sbaffo. Nel prossimo turno i bergamaschi affronteranno la Bassano Virtus in trasferta mentre il Gubbio ospiterà il Sudtirol. Cornacchini potrebbe non essere più sulla panchina del Gubbio. Sarà Torrente a sostituirlo?

SINTESI PRIMO TEMPO

Massimiliano Alvini schiera l'AlbinoLeffe con il 3-5-2. In porta Coser, difesa composta da Scrosta, Gavazzi e Zaffagnini. A centrocampo da destra verso sinistra Gonzi, Agnello, Sbaffo, Di Ceglie e Cortellini. In attacco spazio a Ravasi e Gelli. Il Gubbio risponde con il 4-3-3. Tra i pali Volpe, linea difensiva composta da Kalombo, Burzigotti, Dierna e Pedrelli. In mediana Conti, Sampietro e Casiraghi mentre in zona offensiva ecco De Silvestro, Marchi e Jallow. Si rendono subito pericolosi i lombardi. Agnello va in verticale per Ravasio, uscita incerta di Volpe che si fa anche male entrando in contatto con la gamba tesa dell'attaccante avversario: niente di fatto, ma attimi di sosta per far riprendere l'estremo difensore eugibino.

L'AlbinoLeffe mantiene il possesso del pallone provando ad avvolgere gli avversari. A dirigere il confronto è il sig. Marco Rossetti della sezione di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Luca Testi di Livorno e Carmine Graziano di Mantova. Intraprendente il Gubbio: gli umbri conquistano un paio di corner, e da questi Jallow sfiora il vantaggio superando il proprio marcatore, ma la palla si spegne di poco al lato del palo. Giornata delicata per Cornacchini: la sua posizione sulla panchina del Gubbio è in bilico e in tal senso la gara di oggi potrebbe dare molte indicazioni. I nomi di Atzori, Galderisi e Torrente, per una possibile sostituzione, sono già emersi. Al 25esimo Di Ceglie ci prova da fuori area. Il suo tiro termina fuori di poco. Il Gubbio risponde con Giacomarro. Altro tiro da fuori area ma anche questa volta il portiere non viene impegnato. Alla mezzora Kalombo cerca Jallow in area. La sua idea è molto interessante ma l'ex attaccante del Chievo perde l'attimo per controllare e l'occasione sfuma. Il Gubbio prova a fare la partita mentre i padroni di casa attendono con pazienza l'avversario. La partita non regala emozioni. Soltanto alla fine del primo tempo nasce un'occasione che avrebbe potuto offrire il gol del giorno. Bellissima coordinazione di Ravasio che con una mezzarovesciata prova a sorprendere Volpe, che invece (anche con un pò di fortuna) riesce a parare la sfera. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessuna sostituzione durante l'intervallo. Al 48esimo sfiora subito la rete il Gubbio, attento Coser a deviare in angolo. Giacomarro prova il tiro improvviso, gran destro da posizione lontana, che il portiere però intercetta. Un minuto dopo gli ospiti passano in vantaggio. Il gol nasce dagli sviluppi del quinto corner calciato dagli ospiti: dalle retrovie, proprio dietro Di Ceglie, arriva quasi in tuffo Paramatti, che di testa mette sul palo più lontano. Dura poco il vantaggio degli umbri. Reagisce l'AlbinoLeffe, e lo fa con il solito Agnello, ultimamente molto decisivo. Sbaffo dalla sinistra gli mette in mezzo il pallone che, da circa 20 metri, il centrocampista mette dentro con un bolide destro sul quale Volpe non arriva. Clamoroso, comunque, l'errore eugubino, con la formazione di Cornacchini che lascia eccessivo spazio ad Agnello per calciare. Arriva il primo cambio tra i locali: Ravasio, tra gli applausi del pubblico, fa spazio a Colombi. Poco dopo anche il Gubbio effettua una sostituzione: esce Jallow, entra Cazzola. Al 72esimo occasionissima per l'AlbinoLeffe. Cross morbido di Gonzi verso Colombi, che di testa ci prova ma vede negarsi la rete da Volpe. Poco dopo arriva il primo giallo del match, rimediato da Giorgione che atterra fallosamente Cazzola.

Timida reazione ospite, con un tiro che inganna Gavazzi che sfiora l'autorete, ma la palla va in angolo. Doppio cambio per Alvini: Giorgione e Cortellini fanno spazio a Zucchetti e Gellifa. Sostituzione anche per Cornacchini: in campo va Ciccone, è De Silvestro a essere richiamato in panchina. Pericoloso inserimento di Marchi, la palla va in angolo grazie a un pronto anticipo di Scrosta che impedisce l'affondo dell'attaccante. All'85esimo i padroni di casa passano in vantaggio. Ancora un tremenda ingenuità difensiva del Gubbio, che non vede partire da dietro Sbaffo, bravo ad anticipare tutta la difesa e a trafiggere Volpe da pochi passi. Intanto arriva un doppio cambio per i locali. Esce Scrosta assieme ad Agnello. Entrano Nichetti e Mondonico. Per gli ospiti entra l'ex Juve Libertazzi al posto di Paramatti ma il Gubbio non riesce a rendersi pericoloso. Notte fonda in casa Gubbio.

