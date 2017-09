Video/ Cagliari Chievo (0-2): highlights e i gol della partita (Serie A 2017-2018, 6^ giornata)

Video Cagliari Crotone (LaPresse)

Il Cagliari subisce la seconda sconfitta consecutiva nel suo nuovo stadio dal Chievo Verona che ha espugnato la Sardegna Arena per 0 a 2 grazie alle reti realizzate nella ripresa da Inglese e nel finale dal giovane Stepinski, una vittoria meritata dagli uomini di Maran che confermano le consuete doti di ottima gestione della fase difensiva e di micidialità in fase offensiva. Inizio a ritmi piuttosto blandi anche a causa del gran caldo, la prima conclusione arriva però al 7' quando Birsa ha cercato un tiro a giro da fuori area che è terminato di non molto fuori dallo specchio. La partita non è entusiasmante e così la seconda occasione degna di nota arriva solamente al 16' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ionita è riuscito a fare un intelligente sponda per Andreolli il cui colpo di testa piuttosto debole è stato bloccato senza troppi problemi da Sorrentino in presa alta. Al 30' superbo cross d'esterno destro di Padoin che è riuscito a liberare sul secondo palo Sau il cui colpo di testa da distanza ravvicinata troppo debole è stato bloccato dall'attento estremo difensore ospite che oggi festeggia le 300 presenze nella massima serie. Al 33' ci ha provato Ionita da quasi trenta metri con una gran botta che però è uscita sfiorando l'incrocio dei pali. Un minuto dopo al 34' mister Maran è stato costretto ad effettuare una sostituzione con la quale ha dovuto far uscire Rigoni che continuava a perder sangue, nonostante la vistosa fasciatura sul capo, dopo il brutto scontro aereo avvenuto qualche minuto prima con Andreolli. Dopo aver sofferto le iniziative dei padroni di casa, gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio al 39' quando Andreolli ha alzato la traiettoria di un cross: la palla si stava indirizzando verso la porta sarda ma Pisacane è stato bravissimo nell'allontanare di testa sulla linea di porta la palla che stava terminando la propria corsa nella porta sarda. Prima della conclusione del tempo c'è ancora il tempo per assitere ad un'altra palla gol per il Chievo che nasce da una intelligente sponda di Pucciarelli che ha permesso a Inglese di calciare da dentro l'area di rigore ma il tiro rasoterra dell'attaccante ospite è stato bloccato da Cragno con sicurezza. Dopo due minuti di recupero si è così concluso il primo tempo a reti bianche, un risultato giusto per una prima frazione di gioco tutt'altro che spettacolare.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si apre immediatamente con una sostituzione decisa da mister Rastelli che ha mandato in campo Cigarini al posto di capitan Dessena che ha così lasciato la fascia a Sau. Un pò a sorpresa al 53' il Chievo riesce a passare in vantaggio quando Cacciatore ha fatto partire un perfetto cross teso dalla trequarti sinistra per Inglese che ha anticipato Andreolli con un bel colpo di testa che si è infilato imparabilmente in rete vicino al palo lontano della porta sarda. La reazione dei padroni di casa arriva al 57' quando Giannetti ha crossato per Sau il colpo di testa è terminato fuori dallo specchio di non molto. Tra il 62' e il 69' mister Rastelli si gioca il tutto per tutto mandando in campo Faragò e Cossu al posto rispettivamente di Padoin e Barella. Al 76' Maran invece inserisce Garritano per lo stanco Birsa. Al 79' i sardi sfiorano il pareggio quando sul cross tentato da Cossu dalla sinistra, Sau non riesce a deviare e poi Sorrentino è bravissimo nell'anticipare Faragò che era pronto ad insaccare da due passi. All'80' ci prova Sau con un potente tiro da fuori area che però è finito fuori di non molto dallo specchio. All'83' il Cagliari rimane in dieci uomini per l'espulsione subita da Pisacante che ha incassato il secondo cartellino giallo per un fallo commesso su Pucciarelli che è nato però da un errore in fase d'impostazione di Andreolli. Maran decide di inserire all'84' il giovanissimo Stepinski al posto dell'esausto Pucciarelli. La superiorità numerica permette al Chievo di poter attaccare in contropiede: all'87' Stepinski ha subito tentato un potente tiro che Cragno è riuscito a deviare in corner con un gran balzo. All'87' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Hetemaj ha tentato un tiro che Tomovic ha deviato con un colpo di testa che è terminato di non molto sopra la traversa. Al 91' è ancora il centrocampista finlandese a sprecare la possibilità di segnare quando sul preciso cross dello scatenato Stepinski, ha calciato con potenza mettendo malamente in curva da dentro l'area di rigore. Gli ospiti riescono però a chiudere la gara proprio all'ultimo minuto al 93' quando il neo-entrato attaccante gialloblù ha insaccato in rete con un gran tiro di prima intenzione dal limite dell'area sorprendendo Cragno sul proprio palo. Il Cagliari esce quindi sconfitto consecutivamente per la seconda volta nel suo nuovo stadio da un Chievo Verona che si è dimostrato come al solito cinico e molto ordinato, le belle reti di Inglese e del promettente Stepinski regalano tre punti che permettono ai clivensi di affacciarsi nella parte sinistra della classifica superando proprio i sardi in graduatoria.

