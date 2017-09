Video/ Cesena Ascoli (0-2): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 6^ giornata)

Video Cesena Ascoli (LaPresse)

L’Ascoli espugna il Manuzzi vincendo 0-2 in casa del Cesena. I gol arrivano nel finale e portano la firma di Varela e Baldini. In classifica l’Ascoli supera proprio il Cesena. La squadra di Camplone scivola al penultimo posto con 4 punti dopo 6 giornate mentre i marchigiani sono a quota 6. Nel prossimo turno di campionato il Cesena sarà impegnato a Vercelli mentre l’Ascoli ospiterà il Palermo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Cesena in campo con il 3-5-2. Tra i pali Fulignati, difesa composta da Rigione, Esposito e Scognamiglio. A centrocampo da destra verso sinistra Dalmonte, Kone, Laribi, Di Noia e Mordini. In attacco Cacia e Jallow. L'Ascoli risponde con il 4-3-3. In porta Lanni, difesa con Mogos, Padella, Gigliotti e Mignanelli. A centrocampo troviamo Carpani, Buzzegoli e Bianchi mentre in attacco spazio a Varela, Favilli e Baldini. Subito uno squillo di Jallow. Il gambiano dopo uno stop a seguire scarica il destro dal limite, neutralizzato da un attento Lanni. Ancora Cesena. Traversone su calcio da fermo di Laribi, colpisce di testa Koné, che spedisce a lato. Ascoli pericoloso poco dopo in contropiede. Varela tocca per Bianchi, che imbuca per l'inserimento di Favilli, arginato efficacemente da Rigione. La risposta dell'Ascoli è affidata a Carpani. Il centrocampista esplode il destro, raccogliendo un pallone vagante: conclusione sbilenca che non inquadra lo specchio. Al 22esimo ci prova Mignanelli. Cross teso dall'interno dell'area che si trasforma in un tiro, smanaccia Fulignati, bravo a sbrogliare una situazione insidiosa. Risposta Cesena. Cross basso di Dalmonte, girata di Cacia, tiro ribattuto fortuitamente da Jallow. Poco dopo il gambiano fa tutto da solo. Converge verso il centro saltando un paio di avversari e tenta il destro: tiro smorzato e abilmente bloccato da Lanni. Si vede intanto l'ex Cacia. Il bomber cerca il guizzo tra due uomini, pallone arpionato da Mignanelli, che può far ripartire l'Ascoli. Tentativo di Mordini. Buon break dell'esterno, il cui destro viene sporcato in calcio d'angolo da un avversario. Al 43esimo Mordini interviene in ritardo su Varela. È lui il primo ammonito della gara. L'Ascoli ci prova timidamente. Conclusione a giro con il mancino su calcio da fermo da parte di Gigliotti, sfera ampiamente sopra la traversa. Prima dell'intervallo ammonizione per Padella.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio dopo l'intervallo. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Attimi di paura a inizio ripresa al Manuzzi. Traversone di Nardini, duro scontro di testa tra Laribi e Padella. L'arbitro interrompe il gioco per permettere agli staff sanitari delle due squadre di intervenire. Nessuna conseguenza grave per Laribi e Padella, entrambi sono in grado di proseguire. Il Cesena prova a distendersi. Dalmonte prova a crossare, impattando male la sfera. Traversone che si perde sul fondo. Varela si muove con rapidità nello stretto, ma il suo tocco per Mogos termina a lato. Ritmo basso a inizio ripresa. Jallow prova a dare una scossa. Destro ad incrociare dalla linea dell'area di rigore, conclusione debole ma insidiosa, che termina a lato di poco. Di Noia tenta il dribbling su Padella, bravo a non farsi sorprendere. Inizio soft di ripresa, ritmi piuttosto blandi. Rigione sventaglia per Mordini, anticipato da un ottimo Varela, che mette fuori con un colpo di testa. Occasione Ascoli. La sfera rimbalza in direzione di Favilli, che gira con un'incornata, senza riuscire a dare forza al suo tentativo. Prima sostituzione della gara: Fazzi prende il posto di Di Noia. Infortunio intanto per Mignanelli. Al suo posto entra Pinto. Al 68esimo riecco Jallow. Sassata dal limite del gambiano, uno dei più vivaci del Cesena: conclusione ancora una volta imprecisa. Poco dopo ancora una chance per il numero 30. Cross ben calibrato di Mordini, Jallow attacca il primo palo e prova a colpire in allungo, riuscendo soltanto a sfiorare il pallone. Il Cesena attacca senza sosta. Cacia prova a toccare a rimorchio per Fazzi, Baldini intuisce le intenzioni dell'avversario e recupera la sfera. Cambio per il Cesena: fuori Dalmonte, dentro Sbrissa. Poco dopo Camplone richiama in panchina un esausto Jallow. Al suo posto entra Gliozzi. Traversone dalla corsia di sinistra da parte di Pinto, telefonata per Fulignati, che intercetta. Calcione di Gigliotti ai danni del neo-entrato Gliozzi, ammonito il difensore. All'82esimo si scatena una rissa in campo, l'arbitro seda a fatica gli animi in campo. Ammoniti Illuzzi e Scognamiglio. Favilli intanto ci prova dal limite con un sinistro ben indirizzato, la sfera termina non lontana dal palo alla sinistra di Fulignati. Il Cesena sembra accusare la fatica e come spesso capito in questo gioco l'avversario ne approfitta. Varela con un sinistro chirurgico e potente supera Fulignati da fuori area. I romagnoli accusa il contraccolpo e ne incassano un altro. Bianchi suggerisce a rimorchio per Varela, che tocca per il vicino Baldini che sigla il raddoppio con un destro a giro. Nel finale Rosseti prende il posto di Favilli mentre Addae sostituisce Bianchi. Vittoria preziosa per l'Ascoli.

