Video/ Inter Genoa (1-0): highlights e voti della partita (Serie A 2018, 6^ giornata)

L'Inter vince contro il Genoa per 1-0 nella sesta giornata della Serie A, grazie ad un gol nel finale di Danilo D'Ambrosio. Il Genoa di Juric esce da San Siro con grandissimi applausi e zero punti. Gli ospiti non meritavano la sconfitta. Passiamo ora alle statistiche della partita. Possesso palla in favore dell'Inter, 56% contro il 44% degli ospiti. Handanovic compie tre parate contro le otto di Perin. I tiri totali premiano l'Inter, 15 contro i 9 del Genoa. Gli ospiti cercano continuamente i lanci lunghi, 19, contro i due dell'Inter che cerca di sfondare sulle fasce. Passiamo alle statistiche individuali. Brozivic effettua tre tiri, Taarabt due. Brozivic costruisce anche più azioni da rete, tre, mentre Laxalt una. Omeonga recupera ben sette palloni, prestazione da applausi la sua. Icardi perde ben sei palloni restando anonimo. Il risultato più giusto, leggendo le statistiche, era il pareggio.

LE DICHIARAZIONI

Passiamo ora alle parole dei protagonisti in campo a San Siro, che hanno commentato la sfida di San Siro tra Inter e Genoa. Queste le parole di Luciano Spalletti a Sky: "Gara difficile, vero, ma non siamo mai stati scomposti. Non abbiamo probabilmente il calciatore che crea sulla trequarti lo scompiglio... Ma dico probabilmente, perché Perisic e altri avrebbero queste qualità. Dobbiamo aumentare la velocità dei passaggi, saltare qualche passaggio invece di passare attraverso un ordine a volte troppo evidente". Ivan Juric è giustamente rammaricato dopo una sconfitta immeritata. Le sue parole sono riportate da Radio Rai: "La squadra ha fatto una grande gara, negli ultimi minuti sembrava avessimo più birra di loro e poi abbiamo perso il punto che stavamo comunque conquistando. Ci sono state anche altre buoni prestazioni contro il Sassuolo o la Juve, oggi altra grande partita, c'è grande rammarico per la sconfitta".

