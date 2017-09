Video/ Monza Carrarese (4-0): highlights e i gol della partita (Serie C girone A 5^ giornata)

Video Monza Carraese (LaPresse)

"E' stata una partita dal grande equilibrio, i miei hanno saputo tenere botta. Siamo riusciti a sopperire alle assenze, adattandoci". Queste le parole dell'allenatore del Monza, Marco Zaffaroni, al termine del match stravinto quattro a zerto contro la Carrarese. Nonostante la goleada, il tecnico brianzolo mantiene un profilo basso, complimentandosi, ovviamente, coi suoi ragazzi: "Il 90% di questi ragazzi viene da partite molto diverse dalle attuali e c'è in atto questo processo di adattamento che stiamo facendo molto bene".

LA PARTITA AL BRIANTEO

Per la compagine biancorossa sono arrivati punti pesanti, grazie ai gol di Palazzo, Giudici, Origlio e Ponsat. Pomeriggio da incubo, invece, per la Carrarese. I toscani escono con le ossa rotta dal Brianteo e sicuramente ridimensionati. Per i padroni di casa questi tre punti danno uno slancio importante verso la salvezza, anche se i tifosi sperano in qualcosa di più.

