Video/ Olbia Pontedera (2-0): highlights e i gol della partita (Serie C girone A 5^ giornata)

L'Olbia stende il Pontedera due a zero, con le firme di Ragatzu e Senesi nel tabellino del match. Granata poco concreti sul fronte offensivo e molto fragili in copertura. La formazione sarda si è dimostrata più convinta, fin dalle prime battute, e ha fatto sua la partita. La rete che sblocca il match si concretizza su un penalty causato da Caponi. Dagli undici metri si è presentato Ragatzu, che infila Contini con un bel destro. Il Pontedera è frastornato, l'Olbia però non riesce a chiudere e rischia di subire il pareggio in un paio di occasioni. I padroni di casa, a fine gara, trovano il raddoppio con Senesi, che insacca alle spalle di Contini e blinda il successo dei suoi. Di seguito, il dettaglio della partita col tabellino ufficiale.

IL TABELLINO DEL MATCH

OLBIA (4-3-1-2): Aresti; Pisano, Dametto, Iotti, Cotali; Feola, Geroni, Muroni; Murgia (38' s.t. Senesi); Ragatzu (47' s.t. Arras), Ogunseye. A disposizione: Van Der Want, Idrissi, Manca, Pinna, Leverbe, Vispo, Da Cunha. All. Maraia.

PONTEDERA (3-5-1-1): Contini; Frare (39' s.t. Cassani), Vettori, Risaliti; Calcagni, Gargiulo (21' s.t. Bonaventura), Caponi, Spinozzi (32' s.t. Tofanari), Corsinelli; Grassi; Pesenti. A disposizione: Biggeri, Borri, Ferrari, Marinca, Mastrilli, Pinzauti,

Posocco. All. Mereu. ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1. Assistenti: Bruni e Lillo di Brindisi. RETI: 37' p.t. Ragatzu (rig.), 40' s.t. Senesi NOTE: ammonito Corsinelli. Recupero 2' e 5'.

