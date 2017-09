Video/ Piacenza Arzachena (2-1): highlights e i gol della partita (Serie C girone A 5^giornata)

Video Piacenza Arzachena (LaPresse)

Il Piacenza sconfigge due a uno l'Arzachena nel quinto turno del campionato di Serie C. I biancorossi portano a casa il secondo successo consecutivo e salgono a quota sette punti in classifica. La formazione ospite non ha giocato una brutta gara, ma non è riuscita a contenere la determinazione degli emiliani. I ragazzi di Franzini vengono sconfitti a testa alta, ma restano fermi a quota sei in classifica. Biancorossi in vantaggio dopo dodici minuti con Morosini, che trasforma con freddezza un rigore. Curcio fissa il pareggio prima di rientrare negli spogliatoi, sempre dal dischetto, poi nella ripresa ci pensa Romero a capitalizzare l'assist di Scaccabarozzi, con un tocco perfetto. Di seguito ecco il tabellino della partita giocata al Garilli tra Piacenza e Arzachena.

IL TABELLINO DEL MATCH

PIACENZA: Fumagalli, Di Cecco, Pergreffi, Masciangelo, Silva, Nobile, Romero, Della Latta, Bertoncini, Morosini, Scaccabarozzi. A disposizione: Lanzano, Mora, Pederzoli, Ferri, Bini, Carollo, Masullo, Castellana, Segre, Zecca. All.: Franzini.

ARZACHENA: Ruzittu, La Rosa, Bonacquisti, Piroli, Nuvoli, Curcio, Sanna, Peana, Casini, Bertoldi, Sbardella. A disposizione: Cancelli, Maestrelli, Aiana, Vano, Arboleda, Taufer, Lisai, Russu. All.: Giorico.

ARBITRO: Fontani di Siena (assistenti Fontemurato di Roma 2 e Salama di Ostia Lido)“

MARCATORI: 12' (P) Morosini, 68' Romero (P), 45' Curcio (A)

