Video/ Sampdoria Milan (2-0): highlights e voti della partita (Serie A 2018, 6^ giornata)

Video Sampdoria Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Il Milan esce dal Ferraris con le ossa rotte di fronte a una Sampdoria tonica e arrembante, più di quanto ci si sarebbe potuto aspettare. Il risultato finale di 2-0 in favore dei blucerchiati premia nettamente la squadra migliore in campo, quella di Giampaolo, andata in gol nella ripresa per due volte, prima con Duvan Zapata quindi con Alvarez in pieno recupero. Già dall'avvio si capisce subito che per il Milan sarà un mezzogiorno di fuoco. Al 2' pronti, via: Valeri indica il calcio di rigore per la Sampdoria per un fallo di mano di Kessie su traversone di Strinic. La VAR, per fortuna del Diavolo, corregge la decisione dell'arbitro e il penalty torna nel fischietto. Sfumato il pericolo la formazione di Montella non reagisce e anzi rischia di subire la rete già nel primo tempo. Duvan Zapata è pericolosissimo al 14' con un colpo di testa terminato fuori di pochissimo, quindi al 36' con un tiro parato a fatica da Donnarumma. Del Milan non c'è traccia: Kessie e Biglia sbagliano tantissimo, Abate non sfonda sulla destra, Bonaventura è spento e Suso fa la figura del pesce fuor d'acqua. Gli unici a lottare sono Kalinic e Rodriguez, poco supportati dagli altri compagni. Proprio dal croato nasce il primo tiro in porta degno di nota per il Milan. L'ex Fiorentina raccoglie proprio un traversone di Rodriguez e arma il mancino: pallone ampiamente alto. Poco prima Kessie era riuscito a penetrare in area blucerchiata, ma l'ivoriano è stato fermato al momento della battuta da un decisivo intervento in extremis di Torreira.

I GOL CHE DECIDONO LA PARTITA

Nel finale ecco i gol che hanno deciso il match. Al 71' Cristian Zapata appoggia di testa al cugino Duvan, che incredulo raccoglie l'invito del parente e fredda Donnarumma con un missile sotto la traversa da distanza ravvicinata. Montella prova a cambiare qualcosa ma è troppo tardi: gli ingressi negli ultimi 10' di Cutrone, Calhanoglu e Borini non cambiano le sorti del match. Anzi, nel secondo dei quattro minuti di recupero Ricky Alvarez approfitta di una dormita di Zapata, entra in area e fredda Donnarumma per il 2-0 conclusivo. Analizzando le statistiche notiamo come la Sampdoria abbia sempre dominato. Per i liguri è emblematico il numero di tiri in porta complessivo: 12, di cui 6 verso lo specchio della porta. Il Milan, invece, si è fermato a 6: nessuno è stato indirizzato in porta. Dato che deve far riflettere. Per quanto riguarda il possesso palla, il Milan ha chiuso in vantaggio (53,5% contro 46,5%) ma la manovra del Diavolo non ha mai dato un senso di pericolosità.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Sampdoria-Milan il tecnico dei rossoneri Vincenzo Montella ha così analizzato il match ai microfoni di Premium Sport: "Oggi siamo stati insufficienti sul piano agonistico e tecnico. Non siamo riusciti a fare gioco e non eravamo tranquilli. C'è da capire perché è successo questo. Ci sono troppe situazioni al di sotto della media. Siamo in costruzione e siamo giovani. Questi risultati non ci piacciono e dobbiamo reagire senza perdere di vista l'equilibrio dei giudizi. Mi ha deluso la prestazione, eravamo scarichi mentalmente". Di tutt'altro umore Duvan Zapata, autore del primo dei due gol realizzati dalla Sampdoria: "Quella di oggi è stata una vittoria meritata - ha detto il colombiano a Mediaset Premium - vogliamo continuare su questa strada. Stiamo lavorando bene sulla fase difensiva e ora dobbiamo riposare per preparare un'altra gara importante".

