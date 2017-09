Video / Sassuolo Bologna (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017-2018, 6^ giornata)

Video Sassuolo Bologna (LaPresse)

Il Bologna espugna il Mapei Stadium al 90esimo grazie al gol di Orji Okwonko. Partita molto equilibrata ma nel finale i felsinei sfruttano al meglio la superiorità numerica: espulsione di Magnanelli all’80esimo. In classifica la squadra di Donadoni aggancia il Chievo al nono posto a quota 8 punti mentre il Sassuolo resta al 15esimo con soli 4 punti. Nel prossimo turno di Serie A il Bologna giocherà a Marassi contro il Genoa mentre il Sassuolo se le vedrà con la Lazio all’Olimpico.

SINTESI PRIMO TEMPO

Sassuolo in campo con il 3-5-2. Tra i pali Consigli, linea difensiva composta da Letschert, Cannavaro e Acerbi. Sulla fascia destra Lirola, in mezzo al campo Missiroli, Magnanelli e Duncan, a sinistra Adjapong. In attacco Berardi e Matri. Donadoni risponde con un modulo a specchio. In porta Da Costa, difeso da De Maio, Gonzalez e Helander. A centrocampo da destra verso sinistra Mbaye, Donsah, Pulgar, Poli e Masina. In avanti Verdi e Palacio. Nei primi minuti di gioco è il Sassuolo a mantenere il possesso. I neroverdi trovano un paio di calci piazzati. Su uno di questi Magnanelli pesca Missiroli, che di testa non riesce ad angolare il suo tentativo: blocca centralmente Da Costa. Al settimo minuto Lirola fa irruzione in area bolognese. Scavetto verso il dischetto per Matri che non riesce a coordinarsi. La difesa ospite si salva. Più Sassuolo che Bologna nei primi minuti. Molto fallosi i rossoblù di Donadoni. Sassuolo in pressione. Berardi dalla bandierina: cross in area ma Gonzalez nell'area piccola stacca e allontana la palla. Al 14esimo Masina rischia di perdere palla a centrocampo, vince il contrasto e allarga bene il gioco per Mbaye, partitito in posizione di fuorigioco. Poco dopo colossale occasione sciupata da Matri. Adjapong scende a sinistra, palla in mezzo, finta di Berardi a liberare Matri, che a tu per tu con Da Costa calcia debolmente di sinistro. Il primo squillo del Bologna arriva soltanto al 22esimo. Buona trama offensiva con Poli che lancia il velocissimo Verdi, che non riesce a ricevere in modo pulito la palla. Le due difese si comportano bene. Donsah scappa con un bel controllo orientato a Letschert, che lo ferma con un fallo sulla trequarti campo. Lirola salta Masina sulla fascia destra, cross basso dentro: palla scaraventata via dalla difesa rossoblù. Alla mezzora Duncan ci prova da distanza siderale. Tentativo interessante. Palla fuori di poco. Gara bloccata. Tanti errori tecnici per i giocatori in campo: non ultimo quello di Acerbi che sbaglia un'apertura per Adjapong di pochi metri. Gli attaccanti non brillano. Tanto lavoro per Berardi anche in fase difensiva. Si sacrifica sempre nel marcare Pulgar, il regista basso del Bologna. Anche Verdi è costretto a indietreggiare per ricevere palla. Masina intanto trova Palacio in area, l'argentino controlla male e facilita l'intervento di Letschert. Azione corale del Sassuolo. Palla che da sinistra arriva a destra, dove Lirola vince il duello con Masina e guadagna un buon calcio di punizione. Sugli sviluppi batte Berardi dalla destra. Cross a rientrare, respinto da Helander. Prima dell'intervallo squillo di Verdi. Da sinistra si accentra ed esplode il tiro: trova l'opposizione di Duncan e ottiene un corner. Sugli sviluppi nulla di fatto. Il primo tempo si chiude a reti inviolate.

SINTESI SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia senza presentare sostituzioni. Tornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Neanche il tempo di iniziare e subito il Bologna ha una chance per passare in vantaggio. E che occasione. I rossoblù rubano subito palla e partono in contropiede. Donsah sulla sinistra prende campo e mette al centro per Palacio, che arriva sul secondo palo tutto solo, ma in scivolata non riesce a deviare in rete. Il Sassuolo sembra sorpreso dall'avvio spumeggiante del Bologna, in campo con un'intensità diversa rispetto al primo tempo. Donsah calcia dal limite dell'area: Consigli devia in angolo. Al 50esimo ecco una chance da calcio di punizione. Tiro a girare di Verdi, che trova la risposta di Consigli, abile a bloccare in due tempi. Ancora Bologna. Intelligente il suggerimento di De Maio in profondità per Palacio. La misura del passaggio è però imprecisa e troppo lunga per l'argentino. Brutta entrata in ritardo e col piede a martello di Adjapong su Mbaye: giallo per lui. Ci riprova il Bologna. Destro di prima di Pulgar da lontanissimo: palla che si spegne a lato senza creare apprensione in Consigli. Al 57esimo Pulgar verticalizza per Verdi, che taglia alle spalle di Cannavaro col tempo giusto ma non riesce a concludere per la strepitosa diagonale di Letschert, che devia in angolo. Qualche istante dopo altra possibilità di ripartenza per il Bologna. Donsah, però, sbaglia la scelta e regala palla alla difesa del Sassuolo. Primo cambio per il Sassuolo: Sensi rileva Duncan. Poco dopo si vede finalmente Berardi in zona offensiva. Attacca bene lo spazio alle spalle dei difensori, anticipa Da Costa e prova a fare lo stesso gol di Mertens contro la Lazio, ma il portiere del Bologna è bravo a non farsi sorprendere e a deviare in angolo. Secondo cambio per il Sassuolo: dentro Falcinelli, fuori Matri. Risponde il Bologna, sostituendo Verdi con una vera prima punta come Petkovic, reduce da un'ottima prestazione contro l'Inter. Cannavaro perde palla in uscita dalla difesa, Palacio ne approfitta per partire in contropiede ma viene atterrato da Magnanelli, che si becca il cartellino giallo. Poco dopo Magnanelli commette fallo su Pulgar: è il secondo giallo per il capitano del Sassuolo. Neroverdi in inferiorità numerica dall'80esimo. Il Bologna prova sfruttare subito il momento. Petkovic scarica al limite dell'area per Masina, che però perde il tempo per calciare ed è costretto a rigiocare dietro. All'83esimo Pulgar perde una sanguinosa palla a centrocampo e abbatte da dietro Missiroli per evitare la ripartenza degli avversari. Ammonizione sacrosanta. Donadoni alza la posta. Dentro Orji Okwonko, un attaccante, fuori De Maio, un difensore. Si torna al 4-3-3. Ammonito anche Poli, reo di aver dato un calcione da dietro a Adjapong. Il Bologna effettua l'ultima sostituzione: dentro Taider, ex di turno, per Poli. Al 90esimo il Bologna trova il gol del vantaggio. Orji Okwonkwo si trova al posto giusto nel momento giusto e ribadisce in rete una respinta di Consigli su un tiro di Palacio da posizione ravvicinata. Ammonito poco Donsah mentre il Sassuolo si catapulta in avanti. Sensi ci prova da calcio di punizione ma colpisce la barriera. Il derby è del Bologna.

