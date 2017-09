Video/ Sudtirol Bassano (1-2): highlights e i gol della partita (Serie C girone B 5^giornata)

Video Sudtirol Bassano (LaPresse)

Dopo l’1-2 maturato in casa al cospetto di un Bassano che ha saputo capitalizzare cinicamente le poche occasioni avute, l’allenatore del Sudtirol, Paolo Zanetti, ha parlato al canale ufficiale della società bolzanina di “cose positive viste oggi, dato che la squadra ha giocato con personalità e ha tenuto spesso il pallino del gioco”. Tuttavia, nel secondo tempo “il gol del 2-0 preso nel nostro migliore momento ha fatto sì che la partita si incanalasse verso un certo binario” ha spiegato il giovane allenatori degli altoatesini. Ad ogni modo, Zanetti precisa che è stata la “maggiore qualità del Bassano a fare la differenza anche se, in questo momento, non guardo la classifica ma la crescita dei miei”.

LE PAROLE DI MAGI

Il suo dirimpettaio, Giuseppe Magi, ha invece commentato laconicamente il successo dei suoi ragazzi, arrivato con qualche patema nel finale: il 46enne tecnico del Bassano ha espresso infatti grande soddisfazione per la voglia di lottare dei giallorossi, ma ha pure ricordato il valore della sua compagine, “capace di affrontare chiunque in un campionato lungo e difficile come il nostro”. Infine, l'allenatore originario di Pesaro ha anche affermato che questo colpo in trasferta permette alla compagine veneta di dare continuità ai propri risultati dopo l’ottimo pari ottenuto nel turno precedente contro la corazzata Pordenone.

