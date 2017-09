Video/ Vicenza Feralpisalò (1-1): highlights e i gol della partita (Serie C girone B 5^ giornata)

Video Vicenza Feralpisalò (LaPresse)

Al termine del match pareggiato al “Menti” con i bresciani del Feralpisalò, l’allenatore del Vicenza, Alberto Colombo, ha parlato con la stampa, definendo il punto conquistato in casa comunque come “un pareggio pesante che è utile a darci maggiore consapevolezza dal punto di vista psicologico”. Secondo il tecnico biancorosso, infatti, nel primo tempo “siamo apparsi intimoriti nonostante partissimo da primi in classifica”: ad ogni modo, Colombo ha elogiato il carattere dei suoi giocatori, capaci di non demordere mai e di saper trovare anche il gol del pari con “un pizzico di fortuna”.

PARLA PASINI

Tra gli ospiti, invece, prima ancora che il tecnico Michele Serena ha parlato negli spogliatoi il presidente Giuseppe Pasini che si è lamentato soprattutto dell’arbitraggio: “Chiediamo designazioni adeguate” ha sbottato il patron del Feralpisalò, riferendosi soprattutto ad un episodio avvenuto in area vicentina che però non ha visto la concessione del penalty. “Quell’episodio ha evidentemente condizionato la partita” ha proseguito Pasini nella sua invettiva, aggiungendo che è il momento di dire basta a questi episodi sfavorevoli: a suo dire, infatti hanno pesantemente influenzato il match che ha visto anche l’espulsione di Serena per proteste.

© Riproduzione Riservata.