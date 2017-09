Apoel-Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Apoel-Tottenham, LaPresse

Apoel-Tottenham, diretta dall'arbitro ceco Pavel Kralovec, è in programma allo Stadio Neo GSP di Nicosia martedì 26 settembre 2017 alle ore 20.45, si tratta di un match valido per la seconda giornata del gruppo H di Champions League 2017-18. Due squadre molto diverse, per gli Spurs sulla carta è l'occasione di avvicinare gli ottavi, ma l'Apoel si giocherà in casa le possibilità di ben figurare in un girone onestamente durtissimo per i ciprioti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Appuntamento su Premium Calcio 4 (canale 385 del digitale terrestre) per la diretta tv di Apoel-Tottenham, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League di cui Mediaset detiene in esclusiva i diritti free e pay. Per la diretta streaming video è possibile collegarsi a http://play.mediasetpremium.it oppure utilizzare l'app disponibile gratuitamente per smartphone e tablet.

IL CONTESTO

La formazione allenata da Georgios Donis è reduce dalla sconfitta per 3 a 0 al Camp Nou contro i padroni di casa del Real Madrid, ma era da mettere in preventivo che la squadra cipriota sarebbe stata l'anello debole del gruppo H che annovera la presenza di squadroni come Real Madrid, Borussia Dortmund e lo stesso Tottenham. Dunque l'obiettivo per l'APOEL non è tanto la qualificazione agli ottavi di Champions, e anche il terzo posto che vale la "retrocessione" ai sedicesimi di Europa League sembra difficilmente alla portata. Più realisticamente l'APOEL può ricoprire il ruolo di guastafeste in grado di complicare la vita alle avversarie più blasonate. Gli Spurs che hanno rotto il ghiaccio battendo il Borussia Dortmund per 3 a 1 tra le mura amiche dello stadio di Wembley vogliono dare continuità al risultato di prestigio ottenuto contro la squadra di Peter Bosz, portandosi a 6 punti il Tottenham metterebbe ulteriore pressione a Real Madrid e allo stesso Borussia Dortmund che sarebbe quindi obbligato a battere i Blancos, impresa tutt'altro che semplice.

LE PROBABILI FORMAZIONI APOEL TOTTENHAM

Georgios Donis ha in mente di schierare il seguente undici per il suo APOEL: in porta ci sarà il titolarissimo Boy Waterman, i due difensori centrali saranno senz'ombra di dubbio Carlao e Jesus Rueda con Roberto Lago e Milanov sulle corsie esterne; Nuno Morais e Vinicius si posizioneranno sulla linea mediana dietro alla linea di trequartisti formata da Ebecilio, Facundo Bertoglio e Sallai; per il ruolo di punta centrale il favorito è Igor de Camargo. Pochettino potrebbe rispondere alla proposta del collega con Hugo Lloris tra i pali; con la squalifica di Vertonghen saranno Alderweireld, Wimmer e Davinson Sanchez i tre cani da guardia al centro della difesa, mentre sulle fasce si posizioneranno verosimilmente Trippier e Davies che scaleranno sulla linea mediana per supportare i centrocampisti Sissoko e Dier; Eriksen e Son i due trequartisti che guarderanno le spalle alla punta centrale Harry Kane.

LA CHIAVE TATTICA

Da quando Georgios Donis è alla guida tecnica della squadra l'APOEL gioca quasi sempre disponendosi secondo il modulo 4-2-3-1, leggermente più coperto Pochettino che invece tende a optare per un 3-4-2-1 che gli consente di avere comunque un centrocampo robusto e in grado, oltre ad alimentare la manovra offensiva, a inibire quella avversaria.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker tengono ovviamente conto del blasone del Tottenham che pur giocando in trasferta viene dato nettamente per favorito: il 2 degli ospiti viene dato ad appena 1,30 su Unibet mentre il pareggio viene quotato a 6,00 su Bet365, altissima la vincita per l'1 dell'APOEL che Betclic paga addirittura 13,00. PaddyPower propone per l'Over (1,62) una quota più bassa rispetto all'Under (2,25) ritenendo che gli Spurs avranno vita facile nel segnare agli avversari, non a caso su Betclic il risultato esatto di 3 a 0 in favore dell'undici di Pochettino viene dato ad appena 7,25.

