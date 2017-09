Besiktas-Lipsia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Besiktas-Lipsia, LaPresse

Besiktas-RB Lipsia, diretta dall'arbitro russo Sergei Karasev, si giocherà al Besiktas Park di Istanbul martedì 26 settembre 2017 alle ore 20,45: l'incontro è valido per il secondo turno del gruppo G di Champions League 2017-18 e mette di fronte i campioni di Turchia alla squadra rivelazione della scorsa Bundesliga tedesca, che il neopromosso Lipsia chiuse al secondo posto conquistando così la qualificazione diretta per questa Champions League. La squadra allenata da Senol Gunes ha impressionato tutti espugnando nella prima giornata della fase a gironi il Dragao battendo a domicilio il Porto per 3 a 1: a Istanbul brucia ancora l'eliminazione dello scorso anno quando i turchi vennero spediti ai sedicesimi di Europa League dalla Dinamo Kiev che nonostante la certezza matematica di essere fuori dai giochi fecero il loro dovere battendoli clamorosamente per 6 a 0, da allora il Besiktas ha lavorato tantissimo per migliorare il proprio score in Europa.

Il gruppo G è uno dei più aperti e equilibrati e tutte le quattro squadre hanno più o meno le stesse probabilità di qualificarsi per i quarti di finale. Il RB Lipsia ha rotto il ghiaccio in Europa pareggiando 1-1 in casa contro il Monaco, un risultato niente male considerando che i tedeschi affrontavano i campioni di Francia in carica e non hanno per nulla sfigurato nell'arco dei novanta minuti. Ora arriva la prima trasferta internazionale per quella che lo scorso anno è stata l'autentica rivelazione della Bundesliga chiusa al secondo posto dietro solamente al Bayern Monaco.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La visione di Besiktas-RB Lipsia è riservata solamente a chi ha sottoscritto un abbonamento a Mediaset Premium, la pay-tv che detiene in esclusiva i diritti della Champions League: niente diretta tv ma in compenso è disponibile la diretta streaming video su Premium Calcio 7, canale accessibile su Premium Play, disponibile via app oppure cliccando sull'indirizzo http://play.mediasetpremium.it

LE PROBABILI FORMAZIONI BESIKTAS LIPSIA

A meno di ripensamenti dell'ultima ora, Senol Gunes potrebbe schierare il seguente undici: in porta ci sarà Fabri che ha dimostrato di essere un estremo difensore molto affidabile, la difesa sarà guidata da Pepe (ex-Real Madrid) che potrà contare su Dusko Tosic, i terzini Erkin e Beck completeranno la retroguardia della squadra turca; Hutchinson e Arslan saranno i due mediani che comporranno il centrocampo davanti al quale si schiererà la linea di trequartisti formata da Quaresma, Babel e Talisca, la punta centrale sarà Alvaro Negredo che non ha ancora trovato la via del gol nella sua nuova avventura al Besiktas. L'allenatore del RB Lipsia, Hasenhuttl, risponderà con Gulacsi tra i pali, i centrali Orban e Upamecano e i terzini Halstenberg e Klostermann in difesa; a centrocampo spazio a Ilsanker e Demme che occuperanno la linea mediana mentre giocheranno in una posizione più avanzata Bruma e Sabitzer; Werner e Poulsen formeranno invece la coppia d'attacco che dovrà finalizzare le azioni offensive manovrate dai compagni.

LA CHIAVE TATTICA

Modulo spregiudicato per il Besiktas con Senol Gunes che di solito schiera i suoi uomini secondo lo schema 4-2-3-1, più prudente e classico lo schieramento tattico del RB Lipsia di Hasenhuttl che non intende rinunciare al 4-4-2, in entrambi i casi non dobbiamo attenderci stravolgimenti nel sistema di gioco delle due squadre.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line non si sbilanciano più di tanto anche se sembra prevalere una lieve preferenza nei confronti del RB Lipsia che pur giocando in trasferta gode di una quota di 2,35 su Unibet per il 2; su Bet365 l'X viene dato a 3,60 mentre su Betclic l'1 dei padroni di casa è dato a 3,20. Difficile stabilire a priori se sarà un match ricco di gol oppure no, in ogni caso su PaddyPower l'Over è caratterizzato da una quota di 1,72 mentre l'Under viene dato a 2,05. Su Betclic è possibile scommettere anche sul risultato esatto, ad esempio l'1-1 è quotato a 6,50.

