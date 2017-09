Champions League Live 2017/ Napoli-Feyenoord: tre tifosi olandesi arrestati per lancio di pietre contro la pol

Stadio San Paolo - LaPresse

Non è di certo iniziata nel migliore dei modi la partita fra Napoli e Feyenoord. Il club partenopeo scenderà in campo questa sera, a partire dalle ore 20:45, per la sfida contro gli olandesi valevole per il secondo turno dei gironi di Champions League, e i supporters orange sembrano fin troppo agitati. Nella giornata di ieri, tre di loro sono infatti stati arrestati per aver scagliato pietre e anche un vaso, contro la polizia. Nonostante vi fosse il divieto di trasferta, alcuni ultras della squadra di Rotterdam, sono sbarcati ai piedi del Vesuvio e in pieno centro storico hanno dato vita appunto ad uno scontro con le forze dell’ordine. Il tutto è avvenuto in via dei Fiorentini, vicino alla Questura, con i tifosi che dopo i lanci di cui sopra, hanno poi aggredito i poliziotti, e gli uomini in divisa hanno riportato ferite e contusioni. I tre tifosi sono tutti 21enni, e sono stati portati nel carcere di Poggioreale con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I TIFOSI DEL FEYENOORD DEVASTARONO ROMA

Non è la prima volta che i supporters del Feyenoord si rendono protagonisti di azioni di violenza e distruzione in Italia; già un anno fa, infatti, rasero al suolo il centro di Roma, provocando dei danni in particolare alla Barcaccia in piazza di Spagna. Anche in quel caso i tifosi olandesi avevano il divieto di sbarcare nella Città Eterna, ma ovviamente il blocco venne ignorato, mettendo piede nel Bel Paese. Ci sono comunque anche tifosi del Feyenoord educati e rispettosi, come ad esempio Remon e Jeron, che intervistati da Il Mattino hanno ammesso: «Abbiamo deciso di fare una vacanza perché avevamo già prenotato tutto, sarebbe stato un peccato. Non ci proveremo neanche a prendere i biglietti perché c’è il divieto di vendita per noi olandesi, chiedono i nominativi e i documenti. Vedremo la partita al bar o in un ristorante. Approfitteremo di questi giorni per andare un po’ in spiaggia, poi vogliamo visitare Napoli Sotterranea e fare una gita sul Vesuvio».

