Dortmund-Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Borussia Dortmund-Real Madrid, diretta dall'arbitro olandese Bjorn Kuipers, è una partita valida per la seconda giornata del gruppo H di Champions League 2017-18, teatro della sfida tra le due formazioni in programma martedì 26 settembre 2017 alle ore 20.45 sarà il BVB Stadion-Signal Iduna Park di Dortmund. Un match di grande fascino, ostica trasferta in Germania per i campioni d'Europa in carica e partita che dirà molto circa le gerarchie di questo appassionante girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Sarà possibile vedere in diretta tv Borussia Dortmund-Real Madrid su Premium Calcio 1, canale 382 e 388 del digitale terrestre, riservato ai clienti abbonati alla pay-tv Mediaset Premium che possiede in esclusiva i diritti di Champions League. Per la diretta streaming video su internet è possibile collegarsi al sito http://play.mediasetpremium.it e scaricare l'app di Premium Play per smartphone e tablet.

IL CONTESTO

La formazione tedesca allenata da Peter Bosz è a caccia dei suoi primi tre punti nella fase a gironi di Champions League, il Borussia Dortmund ha esordito nelle coppe europee perdendo 3-1 a Wembley contro il Tottenham Hotspur: in caso di ulteriore KO il BVB rischia seriamente di ritrovarsi già a -6 dal secondo posto con il rischio concreto di rimanere già tagliato fuori dai discorsi per la qualificazione. Di tutt'altro tenore, invece, la partenza del Real Madrid che non ha avuto alcun problema a liquidare l'APOEL per 3 a 0 tra le mura amiche del Santiago Bernabeu, con Cristiano Ronaldo tornato a pieno regime dopo aver scontato la squalifica il potenziale offensivo dei blancos è ancora più spaventoso di prima, ottenendo altri tre punti contro il Borussia Dortmund la squadra di Zinedine Zidane metterebbe già una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID

Il Borussia Dortmund si presenterà sul terreno di gioco con il seguente undici: in porta ci sarà Roman Burki, davanti a lui la linea difensiva sarà formata dai centrali Sokratis e Zagadou e dai terzini Piszczek e Passlack; a centrocampo ci sarà spazio molto probabilmente per Sahin, Dahoud e Gonzalo Castro; il reparto offensivo sarà composto dal tridente Aubameyang-Philipp-Pulisic. Il Real Madrid risponderà con Keylor Navas tra i pali, Sergio Ramos e Varane i due centrali di difesa che proteggeranno l'area di rigore con blancos con Carvajal e Theo Hernandez (al posto dell'infortunato Marcelo) che invece occuperanno le corsie esterne del campo; Casemiro guiderà il centrocampo con l'aiuto degli affidabilissimi Toni Kroos e Luka Modric, una linea mediana temibile quasi quanto il tridente formato da Cristiano Ronaldo, Marco Asensio e Gareth Bale, in alternativa è pronto in rampa di lancio Isco.

LA CHIAVE TATTICA

Sia Bosz che Zidane sono tra i principali esponenti del 4-3-3, modulo prediletto di entrambi, raramente i due allenatori hanno usato per le loro squadre schieramenti tattici diversi, quindi sarà interessante vedere quale sarà quello che prevarrà sull'altro.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO

Sebbene giochi in trasferta il Real Madrid gode dei favori del pronostico: il 2 dei blancos viene dato a 2,30 su Bet365, su Unibet il risultato di parità è dato a 3,85 mentre su WilliamHill l'1 dei padroni di casa vale una vincita pari a 2,90 volte la posta in palio. Stiamo parlando di due squadre con il vizio del gol, il bookmaker PaddyPower ne sono consapevoli e infatti hanno stabilito una quota di 1,40 per l'Over e di 2,85 per l'Under. Molto interessante la quota di 9,50 che Betclic propone per il risultato esatto di 2-2.

