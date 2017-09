GIRO DI TOSCANA 2017/ Streaming video Raisport e diretta tv: via da Pontedera (oggi, 26 settembre)

Nibali favorito al Giro di Toscana 2017 (foto LaPresse)

La stagione ufficiale del ciclismo italiano sta per giungere alla sua conclusione, ed uno degli ultimi grandi appuntamenti per le due ruote nel 2017 è sicuramente rappresentato dal Giro della Toscana 2017. La corsa andrà in scena fra il 26 ed il 27 settembre 2017, e in accoppiata con l’edizione 2017 della Coppa Sabatini darà vita al Memorial Alfredo Martini, trofeo dedicato allo storico Commissario Tecnico della Nazionale di Ciclismo. Il Giro della Toscana vedrà andare in scena quella che sarà la sua seconda edizione, e si svolgerà integralmente nella provincia di Pisa. Ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv della corsa in differita a partire dalla 17.00 su Bike Channel, mentre Rai Sport, sul canale 57 del digitale terrestre in chiaro, dedicherà spazio alla corsa con una sintesi a partire dalle ore 18.50 di martedì 26 settembre 2017. Sul sito raiplay ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video via internet.

I POSSIBILI FAVORITI

Giunto dunque alla sua seconda edizione, il Giro della Toscana vedrà partire la caccia al successore di quello che è stato il vincitore della passata edizione, Daniele Bennati, che conquistò il primo posto precedendo rispettivamente Sonny Colbrelli e Giovanni Visconti. Difficile stabilire con certezza chi possa essere un favorito per questa nuova edizione, sicuramente è da tenere d’occhio Vincenzo Nibali che rappresenta anche il nome di maggiore spessore al via, mentre i suoi compagni di squadra Giovanni Visconti, Enrico Gasparotto e Franco Pellizzotti potranno anche proporsi per la vittoria finale a seconda di come si metterà la gara. Da tenere in considerazione anche la presenza di talenti del ciclismo internazionale come Darwin Atapuma, Louis Meintjes e Igor Anton, mentre gli altri italiani che potrebbero puntare al colpo grosso sono senza dubbio Giulio Ciccone, Cristian Rodriguez e Matteo Busato. Possibile ruolo da outsider per gli stranieri Danilo Celano; Eduardo Sepulveda, Sergey Firsanov e Maxime Bouet.

IL CIRCUITO DELLE DUE TAPPE

A cambiare sarà sicuramente il tracciato rispetto a ciò che si è visto in gara un anno fa. Come detto sarà la provincia pisana ad essere protagonista del Giro di Toscana 2017, con un circuito che nella prima giornata di martedì 26 settembre 2017 si dipanerà tutto nella città di Pontedera. Per la precisione nella prima giornata saranno due i circuiti da affrontare, il primo da 54,4 chilometri da affrontare tre volte, quindi a 22,9 chilometri dalla conclusione ci sarà un circuito finale di 7,7 chilometri in cui i corridori dovranno affrontare lo sprint per la vittoria. Nella seconda tappa il percorso misurerà 165 chilometri e porterà i partecipanti da Lajatico a Volterra, con finale in salita di 6 chilometri (ma con una pendenza relativamente leggera) che vedrà chiudersi la seconda ed ultima giornata del Giro di Toscana 2017, mercoledì 27 settembre 2017.

