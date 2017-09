MAGLIETTA SBAGLIATA/ Insigne per l'infortunio di Milik, gol con dedica... a Zielinski (Champions League)

Insigne mostra la maglia per Milik... sbagliata

Qualcuno a Napoli avrà fatto sicuramente gli scongiuri: nel match di Champions League che nella serata di martedì 26 settembre ha visto i partenopei sfidare il Feyenoord, la squadra allenata da Maurizio Sarri ha trovato repentinamente il vantaggio grazie alla rete di Lorenzo Insigne, che ha battuto il portiere olandese con un preciso diagonale, una specialità del suo repertorio. Durante l’esultanza, i giocatori del Napoli hanno messo in scena un rituale già stabilito prima della partita: l’autore del gol sarebbe corso verso la panchina azzurra per mostrare la maglia di un compagno di squadra in difficoltà. In molti si saranno però chiesti cosa fosse successo a Piotr Zielinski, visto che Insigne ha iniziato a far garrire all’aria la casacca del centrocampista polacco. Un errore, visto che la maglia che Insigne avrebbe dovuto ricevere è quello di Milik, per la seconda volta nel giro di due stagioni costretto a subire un intervento al ginocchio (stavolta quello destro) per la ricostruzione del legamento crociato lesionato.

I TIFOSI FANNO GLI SCONGIURI

Errore che ovviamente è stato corretto in men che non si dica dalla panchina azzurra, che ha passato la maglia giusta a “Lorenzinho”. La parte più divertente della singolare gaffe è che è stato proprio Zielinski a passare le maglie a Insigne, trovandosi probabilmente tra le mani la maglia di sua proprietà, senza passare quella precedentemente preparata con il nome ed il numero di Milik. Un errore che i tifosi napoletani, già provati dal surplus di sfortuna che Milik ha dovuto sopportare con la ripetizione dello stesso infortunio che l’anno scorso lo ha praticamente messo fuori gioco per tutta la stagione, sperano non sia di cattivo auspicio per l’incursore polacco. Sicuramente il gesto di Insigne sarà apprezzato dal bomber che il professor Mariani, che ha svolto l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento, ha definito “comprensibilmente demoralizzato”. L’anno scorso Milik si è rimesso in piedi in poco più di quattro mesi, ora si spera in nuovo recupero lampo senza dover preparare altre maglie da sventolare.

