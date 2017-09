Manchester City-Shakhtar/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester City-Shakhtar Donetsk, LaPresse

Manchester City-Shakhtar Donetsk, diretta dall'arbitro portoghese Manuel De Sousa, andrà in scena all'Emirates Stadium martedì 26 settembre 2017 alle ore 20.45 e sarà una partita valida per la seconda giornata del gruppo F di Champions League 2017-18. Scontro al vertice fra le due capolista del girone del Napoli dopo la prima giornata, naturalmente i partenopei puntano sul City per cercare di ricucire al più presato il gap almeno nei confronti dei campioni di Ucraina in carica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

L'incontro Manchester City-Shakhtar Donetsk sarà visibile su Premium Calcio 2 (canale 383 del digitale terrestre) che proporrà in esclusiva la diretta tv sulla piattaforma del digitale terrestre, sul web è invece possibile usufruire della diretta streaming video accedendo a Premium Play tramite app o sito web http://play.mediasetpremium.it

IL CONTESTO

La formazione di Pep Guardiola naviga a vele spiegate, e non solo in Premier League: anche nella giornata inaugurale della fase a gironi di Champions League il Manchester City non ha avuto problemi a liquidare il Feyenoord a domicilio per 4 a 0. Le altre squadre che fanno parte del gruppo F, comprese il Napoli, sono avvisate: per il passaggio del turno bisognerà per forza fare i conti con i citizens che intendono riscattare l'uscita agli ottavi avvenuta lo scorso anno per mano del Monaco, dopo un primo anno abbastanza interlocutorio ora il Manchester City è pronto a dare l'assalto non solo al titolo in Inghilterra ma anche alla coppa dalle grandi orecchie. Lo Shakhtar Donetsk non è squadra che si fa intimorire tanto facilmente e sarà un osso duro da affrontare, ne sa qualcosa il Napoli di Sarri che mediamente segna tra i 3 e i 4 gol a partita contro la compagine ucraina è uscita dal campo a testa bassa perdendo per 2-1, a ulteriore conferma di come con i giusti investimenti anche le squadre che provengono da campionati meno competitivi possano dare parecchio filo da torcere ai club più blasonati che partecipano ai tornei nazionali più quotati del Vecchio Continente.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY SHAKHTAR DONETSK

Il Manchester City si presenterà in campo con il seguente undici: in porta ci sarà il brasiliano Ederson, mentre John Stones guiderà la difesa dei citizens assieme a Otamendi, Mendy e Danilo (oppure Walker) occuperanno le corsie esterne; Fernandinho sarà il mediano che farà da raccordo tra la retroguardia e il centrocampo offensivo con Bernardo Silva e Leroy Sané che assieme a David Silva e Kevin De Bruyne avranno l'obiettivo di aggredire la trequarti e servire più palloni possibile alla prima punta che sarà Sergio Aguero oppure Gabriel Jesus. Lo Shakhtar di Paulo Fonseca non dovrebbe variare di molto rispetto a quello che ha battuto il Napoli, come al solito tra i pali ci sarà Pyatov, davanti a lui i due difensori centrali saranno Rakitsky e Kryvtsov che saranno affiancati dai terzini Ismaily e e Butko mentre non ci sarà Darijo Srna risultato positivo a un test antidoping e dunque sospetto dalla squadra; Stepanenko sarà il regista nella linea mediana che guarderà le spalle a Kovalenko, Dentinho, Marlos e Bernard che con ogni probabilità giocheranno dietro alla punta centrale Facundo Ferreyra che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà interessante vedere darsi battaglia due squadre che giocano utilizzando lo stesso modulo, il 4-1-4-1: Paulo Fonseca non ha mai fatto mistero di apprezzare particolarmente gli schemi di Guardiola proponendoli anche nelle squadre in cui ha allenato, sarà dunque lecito aspettarsi delle contromosse sia da una parte che dall'altra.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

I bookmaker non si aspettano sorprese da questa partita e hanno fissato delle quote piuttosto sbilanciate: l'1 della formazione di Guardiola viene dato ad appena 1,21 su Unibet, la vincita si alza notevolmente in caso di parità (8,00 su Bet365) e successo esterno della compagine ucraina (15,00 su WilliamHill). Data la facilità con la quale il Manchester City sta trovando la via del gol e le abilità dello Shakhtar in contropiede, su PaddyPower l'Over viene dato ad appena 1,28 mentre Unibet propone una vincita di 3,70 per l'Under. Vi segnaliamo infine su Betclic il risultato esatto di 4-1 in favore dei padroni di casa che viene dato a una quota di 12,00.

© Riproduzione Riservata.