Monaco-Porto/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Monaco-Porto, diretta dall'arbitro sloveno Slavko Vincic, è in programma martedì 26 settembre 2017 alle ore 20.45, la gara valida per la seconda giornata del gruppo G di Champions League 2017-18 si disputerà presso lo Stade Louis II. Sfida sicuramente intrigante tra due squadre che ogni tanto ci regalano grandi stagioni in Champions League: indimenticabile la finale del 2004 proprio fra Porto e Monaco, l'anno scorso i monegaschi sono arrivati in semifinale e puntano ad essere protagonisti anche in questa stagione, pur dopo molte cessioni estive.

Prima gara interna stagionale in Champions League per la squadra allenata da Leonardo Jardim che nella giornata inaugurale della fase a gironi ha impattato 1-1 in casa del RB Lipsia, ora però servono assolutamente i tre punti per mettere pressione alle altre squadre che compongono il gruppo G. Il club monegasco ha tutte le carte in regola per passare il turno, a patto però di non compiere passi falsi e regalare punti alle dirette avversarie il che potrebbe essere fatale in un girone equilibrato come questo dove non sono presenti né superpotenze né squadre materasso. Il club lusitano allenato da Sergio Conceicao in patria fa fuoco e fiamme ma nella prima giornata è stato battuto a sorpresa dal Besiktas, una sconfitta interna inaspettata che forse ha complicato i piani del Porto ma non li ha rovinati del tutto, certo non sarà facile aggiudicarsi tutta la posta in palio al Louis II, con un ambiente spesso ostile alle squadre ospiti che ci vengono a giocare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Mediaset Premium trasmetterà in esclusiva Monaco-Porto, partita valida per la fase a gironi di Champions League: diretta tv su Premium Calcio, canale 386 del digitale terrestre, solamente in SD; diretta streaming video su Premium Play, basterà accedere all'app scaricabile senza costi aggiuntivi oppure collegarsi all'url http://play.mediasetpremium.it

LE PROBABILI FORMAZIONI MONACO PORTO

Cerchiamo di capire con quali uomini il Monaco si presenterà in campo: Subasic è ancora fermo ai box per infortunio, dunque ancora una volta sarà Benaglio a prendere il suo poso tra i pali; Kamil Glik è sempre più leader della difesa e lo rivedremo di nuovo dal primo minuto assieme a Jemreson mentre Jorge e Sidibé saranno i due esterni sulle fasce; centrocampo molto interessante con lo stakanovista Fabinho e i rincalzi Tielemans, Lemar e Ghezzal; le due punte saranno Falcao e Guido Carrillo, con Diakhaby e Jovetic che si accomoderanno in panchina ma presumibilmente giocheranno uno scampolo di partita nella ripresa. Il Porto di Conceicao farà il suo ingresso sul terreno di gioco con Casillas in porta, Marcano e Felipe al centro della fiesa, Telles e Ricardo Pereira sulle corsie esterne, Danilo Pereira ed Héctor Herrera che presidieranno la linea mediana con le ali Brahimi e Corona che completeranno il centrocampo, il reparto offensivo sarà invece formato da Aboubakar e Tiquinho Soares.

LA CHIAVE TATTICA

Leonardo Jardim è un tecnico tradizionalista senza grilli per la testa, almeno per quanto riguarda il modulo tattico: probabilmente rivedremo all'opera il Monaco con il 4-4-2, che presumibilmente sarà lo stesso schema adottato da Sergio Conceicao che per il momento ha riposto nel cassetto il 4-1-3-2, modulo forse troppo offensivo e che tornerà a essere usato in un secondo momento quando i suoi giocatori avrebbero imparato alla perfezione i vari automatismi.

QUOTE E SCOMMESSE PER LE SCOMMESSE

Il Monaco di Jardim viene dato leggermente per favorito rispetto agli avversari: su Bet365 l'1 dei transalpini viene infatti dato a 2,15 contro il 3,75 che Unibet propone per il 2 dei lusitani; per il risultato di parità su WilliamHill la vincita è pari a 3,40 volte la giocata. Entrambe le squadre non rinunciano a dare spettacolo, perciò le agenzie di scommesse on-line ritengono che non mancheranno i gol: PaddyPower offre una quota di 1,70 per l'Over e di 2,10 per l'Under. Betclic propone inoltre una quota di 6,75 per il risultato esatto di 1-1.

