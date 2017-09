Napoli-Feyenoord/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Napoli-Feyenoord, LaPresse

Napoli-Feyenoord, diretta dall'arbitro scozzese William Collum, è in programma allo stadio San Paolo di Napoli martedì 26 settembre 2017 alle ore 20.45 ed è una partita valida per la seconda giornata del gruppo F di Champions League 2017-18. Partita sulla carta favorevole ai partenopei di mister Maurizio Sarri, che però in Champions non possono più permettersi passi falsi: serve trovare il ritmo del campionato, dove la marcia del Napoli è a dir poco esaltante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Napoli-Feyenoord è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio che avranno la possibilità di seguire la partita in diretta tv su Canale 5, in chiaro per tutti e anche in alta definizione sul numero 505 del digitale terrestre, oltre che su Premium Sport (canale 370 in SD, canale 380 in HD) all'interno del bouquet di Mediaset Premium che anche per questa stagione detiene in esclusiva i diritti della Champions League. La diretta streaming video su internet è disponibile agli indirizzi http://www.mediaset.it/canale 5 e http://play.mediasetpremium.it

LA SFIDA: COME ARRIVANO NAPOLI E FEYENOORD?

La formazione guidata da Maurizio Sarri deve assolutamente riscattare il KO in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk, quando i partenopei sbagliarono l'approccio al match e persero per 2 a 1: al momento la classifica del girone vede Manchester City e Shakhtar Donetsk a punteggio pieno con 3 punti, a quota zero Napoli e Feyenoord. A questo punto la sfida diretta contro la compagine olandese diventa subito cruciale per le sorti dei padroni di casa che se hanno l'obiettivo di passare il turno non possono permettersi ulteriori passi per non compromettere ulteriormente una situazione che è già diventata delicata. L'infortunio di Milik che si è rotto i legamenti del ginocchio destro nell'ultima gara di campionato contro la Spal priva Sarri di una validissima alternativa soprattutto nelle coppe, visto che Mertens, Callejon e Insigne non saltano mai un minuto in campionato e avrebbero bisogno di rifiatare un po', molto probabile quindi l'impiego di almeno uno tra Ounas e Giaccherini.

Anche l'avventura europea della squadra allenata da Giovanni van Bronckhorst non è cominciata decisamente nel migliore dei modi vista la pesante sconfitta interna per mano del Manchester City che ha espugnato il Feijenoord Stadion di Rotterdam con un secco 4 a 0, il club olandese ha un disperato bisogno dei tre punti per non rimanere subito tagliato fuori dai discorsi per la qualificazione agli ottavi di finale. Il problema per i campioni d'Olanda in carica è che il San Paolo è uno dei campi più ostici dove strappare un risultato positivo, lo stadio è rinomato per incutere timore alle squadre ospiti, a cominciare dall'urlo assordante dei tifosi mentre viene eseguito l'inno della Champions prima del fischio d'inizio con le squadre schierate a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FEYENOORD

Arkadiusz Milik si è fermato: quello che sarebbe potuto essere un cambio di formazione diventa ora una scelta forzata, ancora una volta Dries Mertens (lasciato inizialmente in panchina contro lo Shakhtar) sarà al centro dell’attacco del Napoli affiancato da José Callejon (a segno da quattro partite consecutive in Serie A) e Lorenzo Insigne il cui gol sabato è stato fondamentale per ribaltare la partita contro la Spal. Il resto della squadra dovrebbe essere scritto: Raul Albiol torna ad affiancare Koulibaly al centro della difesa, con Hysaj schierato a destra e Ghoulam (sempre più importante anche in zona gol) dall’altra parte. Il Feyenoord potrebbe riproporre il 4-3-3 già visto contro il Manchester City, ma magari con qualche varazione: in difesa Giovanni Van Bronckhorst potrebbe per esempio dare spazio a Diks sulla corsia destra lasciando in panchina St. Juste, invariato il resto del reparto con Botteghin e Van der Heijden a protezione del portiere Brad Jones e Nelom che agirà sulla corsia mancina. A centrocampo capitan El Ahmadi dovrebbe essere ancora una volta il perno davanti alla difesa

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse on-line non hanno alcun dubbio, il Napoli è nettamente favorito sul Feyenoord: l'1 dei partenopei su Bet365 viene dato ad appena 1,17, quote molto più alte invece per l'X (a 8,65 su Unibet) con WilliamHill che offre per il 2 degli ospiti una vincita pari a 17,00 volte la posta in palio. Non sorprende che la quota dell'Over (1,30 su PaddyPower) sia nettamente più bassa rispetto all'Under (3,50 su Bet365), il Napoli è un'autentica macchina da gol e difficilmente replicherebbe a due settimane di distanza un altro passaggio a vuoto dopo quello contro lo Shakhtar Donetsk. Su Betclic il risultato esatto di 4 a 0 in favore della squadra di Sarri viene dato ad "appena" 8,75.

