Napoli Feyenoord Youth League 2017/ Primavera: info streaming video e tv, risultato live

Diretta Napoli Feyenoord, Youth League girone F (Foto LaPresse)

Napoli-Feyenoord, che sarà diretta dall'arbitro greco Anastasios Papapetrou, è una partita valida per la seconda giornata del gruppo F di Youth League 2017-2018 (la Champions League riservata alle squadre Primavera) in programma allo stadio Ianniello di Frattamaggiore, il calcio d'inizio è fissato per le ore 14.00 di martedì 26 settembre 2017. A differenza della prima squadra, il cammino in Europa dei ragazzi di Giampaolo Saurini è iniziato sotto i migliori auspici grazie al 2 a 1 con il quale gli scugnizzi partenopei hanno battuto lo Shakhtar Donetsk: curioso notare come si tratti dello stesso identico punteggio con il quale la squadra ucraina ha invece battuto il Napoli due settimane fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere al match di Youth League Napoli-Feyenoord sintonizzandosi su Premium Sport 2 che trasmetterà in diretta tv esclusiva la partita sui canali 371 e 381 del digitale terrestre. È disponibile anche la diretta streaming video grazie al servizio Premium Play accessibile tramite l'indirizzo http://play.mediasetpremium.it oppure scaricando l'app per smartphone, tablet e dispositivi mobili hi-tech con la possibilità di sfruttare anche la connessione internet mobile qualora ci si trovasse fuori casa.

IL CONTESTO DEL MATCH

Di certo non sarà una passeggiata contro il Feyenoord, le squadre olandesi infatti possono vantare uno dei migliori settori giovanili a livello internazionale, tuttavia la compagine allenata da Cornelis Hugo Adriaanse come ha dimostrato il KO per 0-2 contro il Manchester City, in ogni caso guai a sottovalutare questo impegno se si ha l'obiettivo primario di passare il turno. Ricordiamo che la Youth League è strutturata in due percorsi, il primo ricalca fedelmente i gironi della Champions League, il secondo vede coinvolte le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati nazionali giovanili, a rappresentare l'Italia in questo caso è l'Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FEYENOORD

Il Napoli di Saurini potrebbe presentarsi sul terreno di gioco con i seguenti titolari: in porta ci sarà Schaeper, a completare la retroguardia partenopea i difensori centrali Manzi e Senese, affiancati dagli esterni Scarf e Schiavi che occuperanno le corsie esterne; la linea mediana prevede la presenza di Micillo, Mezzoni e Basit che avranno il compito di sviluppare il gioco per vie centrali e servire gli attaccanti che comporranno il tridente d'attacco. Palmieri e Zerbin saranno le due ali che supporteranno la punta centrale Sgarbi.

L'undici anti-Napoli che ha in mente Adriaanse potrebbe essere il seguente: tra i pali si va verso la riconferma di Jordie van Leeuwen, la linea difensiva sarà composta da quattro elementi con due centrali (Noah Lewis e Lutsharel Geertruida i favoriti per una maglia da titolare) e due terzini (in questo caso quotazioni alte per Boyd Reith e Tyrell Malacia); a centrocampo verrà dato sicuramente spazio a Orkun Kokcu che ha dimostrato di avere spesso e volentieri il vizio del gol, assieme a lui ci dovrebbero essere Jordy Wehrmann e Achraf el Bouchataoui; Niels Butter sarà il trequartista che si schiererà dietro alle punte Joel Zwarts e Lion Kalentjev.

Proprio come il Napoli di Sarri, i ragazzi di Saurini giocano disponendosi secondo il modulo 4-3-3, anche se i risultati ovviamente in termini di gol non sono gli stessi ottenuti da Mertens e compagni. Solitamente il tecnico del Feyenoord U19, Adriaanse, predilige il 4-3-1-2 che non a caso è lo schieramento tattico che sta dando il maggior numero di soddisfazioni ai ragazzi olandesi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

econdo Betclic il Napoli è nettamente favorito sul Feyenoord: l'1 degli scugnizzi partenopei viene dato ad appena 1,19, decisamente più alte e allettanti le quote per gli altri risultati, l'X è valutato a 6,25 mentre il 2 degli olandesi potrebbe fruttare una vincita pari a 9,25 volte la posta in palio. Vi segnaliamo anche il risultato esatto di 3-1 in favore del Napoli caratterizzato da una quota di 9,00.

© Riproduzione Riservata.