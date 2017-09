PAGELLE/ Napoli-Feyenoord: i voti della partita (Champions League girone F - primo tempo)

Pagelle Napoli Feyenoord, Champions League (Foto LaPresse)

Al San Paolo è in corso il match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2017-18 tra Napoli e Feyenoord, è arrivato il momento di dare i voti ai protagonisti della prima frazione di gioco. A differenza della gara contro lo Shakhtar Donetsk i partenopei approcciano la gara nel migliore dei modi, l'equilibrio dura appena 6 minuti: Insigne (7,5) ruba palla ad Amrabat (5) e si invola verso la porta facendo partire dai pressi del limite dell'area un destro imprendibile per Jones (7), palla nell'angolino e padroni di casa in vantaggio con tanto di dedica allo sfortunato Milik. Fatta eccezione per un timido tentativo di Boetius (5,5) che scalda le mani di Reina (6) senza metterlo in seria difficoltà, è il Napoli a fare la partita e a diventare padrona del campo, ritmi tutt'altro elevati visto che gli uomini di Sarri pensano anche a dosare le energie. Prima dell'intervallo Insigne cerca la doppietta ma stavolta Jones è attento e respinge la sfera, successivamente il portiere del Feyenoord salva due volte su Callejon (6,5) e Jorginho (6,5), l'impressione è che ci sia troppa differenza tra le due compagini e solamente il Napoli può gettare al vento i tre punti.

VOTO NAPOLI 6,5 - Padroni di casa assoluti dominatori del campo, vantaggio meritato e per adesso stanno conquistando i tre punti col minimo sforzo.

MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7,5 - Stasera il numero 24 partenopeo sembra ancora più ispirato del solito: gol e tante giocate di alta classe.

PEGGIORE NAPOLI: ZIELINSKI 5 - Gaffe incredibile del polacco (oggi in panchina) che per errore (?) al gol di Insigne gli consegna la maglia sbagliata da dedicare, cioè la sua, anziché quella di Milik...

VOTO FEYENOORD 5 - Ospiti in seria difficoltà e che anzi devono ringraziare la divina provvidenza di essere sotto di appena un gol dopo i primi quarantacinque minuti.

MIGLIORE FEYENOORD: JONES 7 - Con i suoi interenti sta tenendo a galla un Feyenoord assolutamente sterile e innocuo in fase offensiva.

PEGGIORE FEYENOORD: AMRABAT 5 - Grida vendetta il pallone malamente perso sull'azione che poi porterà al gol di Insigne. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.