Probabili formazioni/ Borussia Dortmund Real Madrid: quote, le ultime novità live (Champions League girone H)

Cristiano Ronaldo, Real Madrid - LaPresse

Grande spettacolo in programma questa sera, a partire dalle ore 20:45. Al Signal Iduna Park di Dortmund, i padroni di casa del Borussia ospiteranno il Real Madrid per il secondo turno dei gironi di Champions League 2017-2018, precisamente il Gruppo H. Tedeschi sconfitti due settimane fa dagli inglesi del Tottenham, e in cerca quindi del riscatto fra le mura di casa, anche se battere i campioni d’Europa in carica, reduci dal prevedibile successo in apertura contro l’Apoel di Nicosia, non sarà impresa semplice. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Real Madrid.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando a quanto consigliato dai bookmaker dell’agenzia italiana Snai, la vittoria del Real Madrid non è cosi scontata come sembra. La quota per il 2, il successo della compagine di Zidane, è data infatti a 2.40, ma un eventuale trionfo interno del Borussia Dortmund pagherebbe 2.70 volte la nostra puntata. Il segno meno indicato è invece l’X, il pareggio, dato a 3.80. Per quanto riguarda l’under e l’over, pagano rispettivamente 3.05 e 1.33, mentre il gol e nogol sono dati a 1.30 e 3.20.

BORUSSIA DORTMUND: AUBAMEYANG CON YARMOLENKO E PHILIPP

Per la delicata sfida interna di questa sera contro il Real Madrid, il tecnico del Borussia Dortmund, Bosz, dovrà rinunciare ad una serie di giocatori, tutti infortunati. L’infermeria, infatti, è strapiena di calciatori importanti come ad esempio Reus, Schurrle, Schmelzer, Durm, Guerrero e infine Rode, tutti fermi ai box per acciacchi vari. Per oggi è previsto un classico 4-3-3 con l’ex milanista Pierre-Emerick Aubamyeang al centro dell’attacco, spalleggiato a destra dall’esterno Yarmolenko e a sinistra, sul versante opposto, da Philipp. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi del solito Nuri Sahin, con Castro interno di destra e Kagawa invece a tamponare sulla sinistra. Infine la difesa, con Piszczek a fare su e giù sulla corsia di destra, con Tolja sulla fascia di sinistra; in mezzo, la coppia di centrali composta da un altro ex Milan come il nazionale greco Papastathopoulos, e Bartra. In porta andrà il numero 38 Burki. Sempre panchina per Gotze, che sembrava destinato ad una carriera gloriosa dopo il gol che è valso il mondiale alla Germania, ma che invece nelle ultime stagioni si è decisamente perso per strada.

REAL MADRID: MARCELO E BENZEMA SONO OUT

Qualche problema di formazione anche per il Real Madrid, squadra che sta attraversando un momento di forma non proprio brillantissimo. Mister Zidane dovrà fare a meno infatti di Karim Benzema ma soprattutto di Marcelo, con il terzino sinistro che si è infortunato la scorsa settimana, e che dovrà stare fermo ai box per circa un mese per via di un problema muscolare. Le Merengues scenderanno in campo con lo stesso modulo tedesco, il 4-3-3, con Navas a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da i soliti Varane e Ramos in mezzo, mentre sulla sinistra andrà Nacho, con Carvajal posizionato invece nel ruolo di terzino destro. Centrocampo come da copione, con l’intoccabile Casemiro in cabina di regia, spalleggiato da Modric a destra, con Kroos a sinistra. Infine l’attacco, dove Cristiano Ronaldo sarà la boa centrale, con Isco sulla corsia di destra e Bale invece sulla sua solita fascia mancina.

IL TABELLINO

Borussia Dortmund (4-3-3): Burki; Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Tolja; Castro, Castro, Sahin, Kagawa; Yarmolenko, Aubamyeang, Philipp. All: Bosz

A disp: Weidenfeller, Zagadou, Toprak, Weigl, Dahoud, Pulisic, Gotze

Squalificati: -

Indisponibili: Reus, Schurrle, Schmelzer, Durm, Guerrero, Rode

Real Madrid (4-3-3): Bavas; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Cristiano Ronaldo, Bale. All: Zidane

A disp: Casilla, Hakimi, Tejero, Lucas Vazquez, Asensio, Ceballos, Mayoral

Squalificati: -

Indisponibili: Benzema, Marcelo, Kovacic, Theo, Hernandez, Vallejo

© Riproduzione Riservata.