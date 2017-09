Probabili formazioni/ Napoli-Feyenoord: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Napoli Feyenoord (LaPresse)

Napoli Feyenoord si gioca questa sera alle ore 20.45 per la seconda giornata del girone F di Champions League. Si affrontano le due squadre che hanno perso al debutto, dunque è già uno snodo fondamentale nella loro campagna europea: il Napoli in valore assoluto è certamente più forte degli olandesi, ma gli uomini di Maurizio Sarri sanno che questa è una partita da vincere a tutti i costi per non complicare ulteriormente una situazione già resa ostica dalla sconfitta in Ucraina. Il punteggio pieno in campionato dà comunque fiducia: andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori stanno preparando la partita, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Feyenoord.

Napoli Feyenoord, partita valida per la seconda giornata di Champions League, è stata naturalmente quotata dall’agenzia di scommesse Snai: le quote per la previsione 1X2 ci dicono che la vittoria del Napoli vale 1,15, il pareggio è quotato 8,00 mentre la vittoria del Feyenoord vi permetterebbe di guadagnare ben 16,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, dunque il pronostico è nettamente favorevole agli azzurri.

Anche a causa dell’infortunio di Milik, non ci sono naturalmente dubbi di formazione in attacco per Maurizio Sarri, con Mertens in posizione centrale, affiancato da Callejon e Insigne, tridente che d’altronde fornisce ai partenopei le massime garanzie di rendimento. Anche in difesa dovrebbero esserci gli immancabili titolari: Albiol e Koulibaly a comporre la coppia centrale, con Hysaj a destra e Ghoulam sulla fascia mancina. Insomma, come spesso succede, gli unici dubbi del Napoli dovrebbero essere a centrocampo, perché in mediana ci potrebbe essere la solita alternanza: unico sicuro del posto è il capitano Hamsik, mai messo in discussione da Sarri nemmeno in un periodo abbastanza difficile per lo slovacco, a fare da regista dovrebbe essere Jorginho mentre sul centro destra ci sarà Allan. Entrambi i brasiliani sono rimasti in panchina all’inizio della partita di Ferrara; il centrocampo è l’unico reparto in cui Maurizio Sarri fa realmente turnover e di conseguenza questo potrebbe essere un punto a loro favore, anche perché la regia di Jorginho sicuramente farebbe molto comodo.

Il Feyenoord potrebbe riproporre il 4-3-3 già visto contro il Manchester City, anche se con esiti pessimi, dunque qualche uomo potrebbe cambiare per l’allenatore Giovanni Van Bronckhorst: in difesa Diks potrebbe essere il nuovo terzino destro, Botteghin e Van der Heijden comporranno la coppia centrale a protezione del portiere Brad Jones mentre Nelom agirà come terzino sinistro. A centrocampo capitan El Ahmadi dovrebbe essere ancora una volta il perno davanti alla difesa, mentre Vilhena avrà compiti più offensivi ma dovrebbe essere l’unico con facoltà di offendere, perché come mezzala sinistra dovrebbe esserci Tapia, che rispetto agli altri candidati garantisce una maggiore interdizione. Pure nel reparto avanzato ci sono ancora dei dubbi da risolvere, ma scegliamo Berghuis e Boetius come esterni titolari, al fianco della punta centrale che potrebbe essere Vente.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne.

A disposizione: 22 Sepe, 11 Maggio, 21 Chiriches, 20 Zielinski, 42 Diawara, 30 Rog, 15 Giaccherini.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Squalificati: -

Indisponibili: Milik.

FEYENOORD (4-3-3): 25 Jones; 17 Diks, 33 Botteghin, 6 Van der Heijden, 18 Nelom; 10 Vilhena, 8 El Ahmadi, 20 Tapia; 19 Berghuis, 34 Vente, 7 Boetius.

A disposizione: 22 Bijlow, 4 St. Juste, 41 Geertruida, 21 Amrabat, 11 S. Larsson, 28 Toornstra, 29 M. Kramer.

Allenatore: Giovanni Van Bronckhorst.

Squalificati: -

Indisponibili: Vermeer, Nieuwkoop. N. Jorgensen.

