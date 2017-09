Probabili formazioni/ Qarabag Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Champions League)

Probabili formazioni Qarabag Roma (LaPresse)

La Roma di Di Francesco torna protagonista in Europa contro il Qarabag nel secondo turno della fase a gironi della Champions League: si gioca domani 28 settembre a Baku con fischio d’inizio atteso alla ore 18.00. Tante buone nuove per i tifosi giallorossi, che dovrebbero rivedere in campo anche due elementi di peso della rosa della Lupa come Radja Nianggolan e Gregoire Defrel, quest’ultimo fin dal primo minuto: ottime notizie anche per Di Francesco che nella sfida di campionato contro l’Udinese ha perso Perotti, che ha riportato un brutto taglio al piede a cui sono stati applicati ben 10 punti di sutura. Dall’altra parte però la Roma si troverà in casa un Qarabag desideroso di scrollarsi il nome di “formazione materasso” del girone C, specialmente di fronte al proprio pubblico e dopo la débâcle rimediata conto il Chelsea. Vediamo ora le possibili scelte dei due tecnici per questo incontro di Champions League, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Qarabag-Roma.

DOVE VEDERE QARABAG ROMA IN DIRETTA TV

La sfida tra Qarabag e Roma, attesa per le ore 18.00 nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League sarà visibile in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma di Mediaset Premium che ne detiene i diritti per tutta la stagione 2017-2018. Appuntamento quindi alle ore 18.00 su Premium sport 2 e Premium sport 2 HD, con diretta streaming garantita tramite l’app Premium Play, riservata ai soli abbonati.

LE SCELTE DI GURBANOV

Partendo dai padroni di casa va detto che anche in questa occasione il tecnico Gurbanov non dovrebbe fare a meno del solito 4-2-3-1, che finora almeno in campionato ha regalato ottime sensazioni viste le tre vittorie finora conseguite. Confermato tra i pali Sehic, già visto contro il Chelsea (il quale però ha incassato ben 6 gol) con il capitano Sadygov in coppia con Guseynov al centro di fronte al proprio specchio. Qualche dubbio per le vasche: Medvedev dopo l’autogol contro gli inglesi rischia il posto, magari in favore di uno tra Dashdemirov e Huseynov, mentre sulla corsia mancina Rzezniczak dovrebbe venir confermati anche se Agolli scalpita dalla panchina. Richard e uno tra Gerayev e Diniyev faranno da cerniera mentre Michel dovrebbe venir confermato sulla trequarti: Guerrier e uno tra Henrique e Elyounussi si giocano la titolarità in avanti mentre la punta di diamante sarà Ndilovu, ma attenzione a Madatov che da capocannoniere della squadra cerca spazio.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Minori dubbi per la formazione giallorossa: Di Francesco è costretto a vincere in campo avverso e i capitolini sono pronti a scendere in campo a ranghi abbastanza compatti. Confermato chiaramente il 4-3-3 che cominci a dare i suoi frutti anche in campionato: Alisson sarà tra i pali e nonostante il doppio lavoro il tecnico giallorosso in difesa non potrà fare a meno di Kolarov sulla corsia mancina (visto che Moreno rimane out per edema), come di Manolas e Fazio quale coppia centrale. Maggiori dubbi per la corsia destra dove Florenzi non pare ancora sufficientemente n forma per affrontare il doppio turno: spazio quindi a Bruno Peres che pure ha visto il campo nel turno di campionato di sabato contro l’Udinese. Per il centrocampo è probabile che De Rossi faccia il doppio turno anche se Gonalons in precedenza ha dato riposte più che ottime: un ballottaggio quindi sul 50:50 per la regia. A completare il reparto paiono candidati importanti Nianggolan e Strootman, ma Lorenzo Pellegrini potrebbe trovare spazio anche dal primo minuto. Pochi i ballottaggi possibili in attacco: Dzeko rimane irrinunciabile mentre l’assenza di Schick e di Perotti per infortunio potrebbe titolare Defrel alla destra. Possibile conferma per El Shaarawy sulla sinistra vista anche la bella doppietta firmata contro l’Udinese solo pochi giorni fa.

LE PROBABILI FORMAZIONI QARABAG ROMA

QARABAG (4-2-3-1): Sehic; Medvedev, Sadygov, Guseynov, Rzezniczak; Garayev, Richard; Henrique, Michel, Guerrier; Ndlovu. All.: Gurbanov. A disposizione: Kanibolotsky, Yuniszade, Dashdemirov, Huseynov Armigulliev, Agolli, Diniyev, Elyunossi, Madatov.

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Defrel. All.: Di Francesco. A disposizione: Skorupski, Juan Jesus, Florenzi, Gonalons, Pellegrini, Under.

