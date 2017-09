Pronostici Champions League/ Scommesse e quote: in campo il Napoli di Sarri (oggi 26 settembre 2017)

Pronostici Champions League (LaPresse)

La Champions League torna protagonista questa sera 26 settembre 2017 con la prima parte degli incontri previsti per il secondo turno della fase a gironi della massima competizione continentale per club. Protagonista assoluto stasera sarà il Napoli di Maurizio Sarri che contro il Feyenoord dovrà fare dimenticare la brutta débâcle ottenuta contro lo Shakhtak appena due settimane fa. Prima di vedere quali sono le quote e le scommesse stilate alla viglia per la sfida al San Paolo vediamo nel dettaglio il programma dei match attesi oggi. Come nel turno precedente, le partite previste saranno 8 e questa volta il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.45 e scenderanno in campo quindi: Apoel-Tottenham, Besiktas-Rb Lispia, Dortmund-Real Madrid, Manchester City-Shakhtar, Monaco-Porto, Napoli-Feyenoord, Siviglia-Maribor e Spatak Mosca-Liverpool. Andiamo ora a scoprire partita per partita chi è il favorito dal pronostico alla vittoria e le scommesse fissate per questo turno della Champions League 2017-2018.

PRONOSTICO APOEL TOTTENHAM

Nonostante il fattore campo avverso in questa sfida il pronostico arride completamente alla formazione inglese nonostante le tante defezioni annunciate alla vigilia. Dopo tutto rosa, valore tecnico e ruolino di marcia sono dalla parte del Tottenham, nel girone H è con il Real Madrid a pieno punteggio con i tre punti guadagnati alle spalle del Borussia Dortmund.

PRONOSTICO BESIKTAS RB LIPSIA

Match aperto alla Vodafone Arena di Istanbul: i turchi partono certamente avvantaggiati oggi dal fattore campo oltre che dall’esito rimediato nel precedente turno di Champions League. Nella prima sfida i bianconeri hanno battuto il Porto arrivando alla prima piazza della graduatoria: secondi però i tedeschi che hanno pareggiato con il ben più prestigioso Monaco. Lo storico non ci aiuta a chiarire il pronostico.

PRONOSTICO BORUSSIA DORTMUND REAL MADRID

Altro match di difficile lettura quello tra i tedeschi e i Galacticos di Zidane: i secondo infatti scontano nelle quote il fattore campo sfavorevole oltre che di uno stato di forma affatto brillante (sono ben 7 i punti del Barcellona in campionato sui Blancos quarti). Di certo Zidane dovrà fare i conti con i numerosi infortuni e benchè il Real non ha di certo problemi di rosa, un clima affatto positivo potrebbe pesare non poco contro i tedeschi.

PRONOSTICO MANCHESTER CITY SHAKHTAR

Nonostante la clamorosa vittoria dei arancioneri guadagnata alle spalle del Napoli, il pronostico per questa sera è tutto per il City padrone di casa. Rosa, stato di forma e palmares infatti vede gli inglesi in vantaggio e pare davvero che l’exploit degli ucraini nel primo turno sia solo un caso isolato.

PRONOSTICO MONACO PORTO

Dopo la sconfitta subita per mano del Besiktas appare difficile che la formazione portoghese possa riportare la prima vittoria in casa dei monegaschi. Fattore campo e ruolino di marcia oltre che lo stato di forma arridono ai biancorossi, benchè alla viglia dovrebbero rimare senza alcuni elementi di grande spessore. Ricordiamo poi che il Monaco nel primo tutto ha solo pareggiato con il Lipsia e di certo la formazione di Jardim ha voglia di riscattarsi di fronte al proprio pubblico.

PRONOSTICO NAPOLI FEYENOORD

Sfida che sulla arta pare senza storia per gli azzurri di Sarri: dopo la clamorosa e inattesa sconfitta contro lo Shakhtar il Napoli ha L’obbligo di trionfare di fronte al pubblico di casa. Per i campani di certo hanno peso, oltre alle motivazioni sopra dette anche fattore campo, qualità di rosa e stato di forma: non dimentichiamo infatti che li azzurri tornano in campo a primi in classifica nel campionato di Serie A a pieno punteggio, mentre gli olandesi sono appena quarti in Eredivisie.

PRONOSTICO SIVIGLIA MARIBOR

Il Siviglia torna in campo da favorita del pronostico in questo turno di Champions League: storia, fattore campo, e qualità della rosa dà ai biancorossi una marcia in più in campo al Pizjaun, va però detto che entrambe le formazioni arrivano in campo oggi avendo realizzato in pareggio nel primi turno e il Maribor rimane un avversario da non sottovalutare per il tecnico Berizzo.

PRONOSTICO SPARTAK MOSCA LIVERPOOL

Benchè chiamati in campo avverso solo i Reds di Jurgen Klopp i vincitori annunciati questa sera, almeno sulla carta: il tecnico della compagine inglese dovrà però far fronte ad alcuni assenti annunciati ma non dovrebbe aver problemi a mandare in campo alla Otkrytiye Arena una squadra competitiva. Va però ricordato che sia il Liverpool che lo Spartak Mosca approdando a questo scontro dopo un pareggio realizzato nel primo turno.

© Riproduzione Riservata.