Risultati Champions League/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi E, F, G, H (26 settembre)

Risultati Champions League, 2^ giornata (Foto LaPresse)

Il grande spettacolo della Champions League 2017-2018 torna con la sua fase a gironi: martedì 26 settembre si gioca la prima di due tornate dedicate alla seconda giornata della coppa, con giorno “invertito” rispetto a quanto accaduto due settimane fa. Andiamo dunque a vedere quali sono le partite che ci attendono: sono tutte alle ore 20:45, per il girone E avremo Siviglia-Maribor e Spartak Mosca-Liverpool, per il girone F Napoli-Feyenoord e Manchester City-Shakhtar Donetsk, per il girone G Besiktas-Lipsia e Monaco-Porto mentre nel girone H si giocheranno Apoel-Tottenham e Borussia Dortmund-Real Madrid.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I PARTENOPEI A CACCIA DI RISCATTO

Il Napoli ha perso sul campo dello Shakhtar Donetsk e ora ha bisogno dei tre punti per non rimanere troppo indietro: d’accordo che in questo girone ci sono possibilità di qualificarsi anche perdendo due partite, ma cadere al San Paolo contro quella che al momento sembra la cenerentola del gruppo sarebbe una mazzata per le ambizioni della squadra, considerando che mancano ancora le due partite contro il Manchester City. Un Napoli che in campionato ha sofferto sul campo della Spal ma ha proseguito nel suo percorso netto, arrivando a vincere la sesta partita su sei e tenendo il passo della Juventus; il salto di qualità in Europa passa necessariamente attraverso questa sfida ad un Feyenoord che nella prima giornata ha incassato quattro gol a domicilio dal Manchester City, e che dunque arriverà a Napoli con l’orgoglio ferito e tutte le intenzioni di riprendersi quanto perso. Da valutare anche il risultato della partita all’Etihad, anche se almeno una delle due dovrà frenare la sua corsa.

IL BIG MATCH

Il big match di questa seconda giornata è sicuramente quello che si gioca al Signal Iduna Park: il Real Madrid è ospite del Borussia Dortmund e per i gialloneri è già quasi un dentro o fuori, perchè la sconfitta di Wembley contro il Tottenham rischia di lasciarli a quota zero punti dopo due partite e con le altre due squadre in fuga. Tra Dortmund e Real è ormai una grande classica: le due rivali si erano già trovate nel girone di un anno fa, soprattutto in epoca recente hanno giocato una semifinale e un quarto di finale (una qualificazione per parte). Il Real Madrid punta la terza Champions League consecutiva, ma nella Liga è partito malissimo: dopo sei giornate accusa già 7 punti di ritardo dal Barcellona, avendo pareggiato due partite prima di cadere all’ultimo secondo, in casa, contro il modesto Betis grazie a un gol dell’ex Roma Antonio Sanabria.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, 2^ GIORNATA

GIRONE E

ore 20:45 Siviglia-Maribor

ore 20:45 Spartak Mosca-Liverpool

CLASSIFICA: Liverpool 1, Siviglia 1, Maribor 1, Spartak Mosca 1

GIRONE F

ore 20:45 Manchester City-Shakhtar Donetsk

ore 20:45 Napoli-Feyenoord

CLASSIFICA: Manchester City 3, Shakhtar Donetsk 3, Napoli 0, Feyenoord 0

GIRONE G

ore 20:45 Besiktas-Lipsia

ore 20:45 Monaco-Porto

CLASSIFICA: Besiktas 3, Monaco 1, Lipsia 1, Porto 0

GIRONE H

ore 20:45 Apoel-Tottenham

ore 20:45 Borussia Dortmund-Real Madrid

CLASSIFICA: Real Madrid 3, Tottenham 3, Borussia Dortmund 0, Apoel 0

