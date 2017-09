Risultati Youth League/ Diretta gol livescore, classifica aggiornata gironi E, F, G, H

Risultati Youth League, 2^ giornata (Foto LaPresse)

La Youth League 2017-2018 torna oggi con la sua seconda giornata: vivremo dunque otto partite che saranno già importanti per la definizione della corsa verso gli ottavi di finale, con le squadre che hanno perso all’esordio a caccia di riscatto e le altre che cercheranno invece conferma del cammino intrapreso. Andiamo subito a vedere il programma di martedì 26 settembre: si parte alle ore 13 con Spartak Mosca-Liverpool (girone E), alle ore 14 si giocheranno Napoli-Feyenoord (girone F) e Besiktas-Lipsia (girone G), alle ore 15 avremo Apoel-Tottenham (girone H) e Monaco-Porto (girone G), alle ore 16 Borussia Dortmund-Real Madrid (girone H), alle ore 17 Manchester City-Shakhtar Donetsk (girone F) e infine alle ore 18 Siviglia-Maribor (girone H).

RISULTATI YOUTH LEAGUE: LA FORMULA DEL TORNEO

Come sappiamo la Youth League ricalca la formula della Champions League: le squadre che la giocano sono le stesse della coppa “principale”, con identici gironi e identico calendario. Anche qui le prime due classificate superano il turno, ma con una differenza sostanziale: le prime infatti vanno direttamente agli ottavi, le seconde invece giocano un playoff (in partita secca) contro le squadre che hanno superato i due turni della Domestic Champions Cup, competizione riservata alle formazioni che hanno vinto il rispettivo campionato nazionale. Questo chiaramente aggiunge pepe al torneo; da ricordare anche che la fase ad eliminazione diretta non prevede andata e ritorno, semplicemente si disputa una singola partita per determinare quale squadra passerà il turno.

LA STORIA DEL TORNEO

La Youth League è nata nel 2013, anche se già tre anni prima la Uefa aveva organizzato qualcosa di simile (Champions Under 18 Challenge) mettendo in campo Inter e Bayern Monaco, ovvero le finaliste della precedente Champions League. Fino a questo momento tre squadre l’hanno vinta: il Barcellona, il Chelsea che ha fatto doppietta (consecutivamente) e il Salisburgo; il Benfica, curiosamente, ha perso due finali estendendo anche alla sua Under 19 la maledizione di Bela Guttmann; il Real Madrid ha raggiunto tre volte su quattro la semifinale, senza mai arrivare alla partita per il titolo. Da ricordare che nel 2012 fu organizzata la NextGen Series: fu però un esperimento “privato” mai riconosciuto dalla Uefa, e che durò appena due stagioni. Inter e Aston Villa le uniche due squadre a figurare nell’albo d’oro del torneo.

RISULTATI YOUTH LEAGUE 2017-2018, 2^ GIORNATA

ore 13:00 Spartak Mosca-Liverpool

ore 14:00 Napoli-Feyenoord

ore 14:00 Besiktas-Lipsia

ore 15:00 Apoel-Tottenham

ore 15:00 Monaco-Porto

ore 16:00 Borussia Dortmund-Real Madrid

ore 17:00 Manchester City-Shakhtar Donetsk

ore 18:00 Siviglia-Maribor

CLASSIFICA GIRONE E: Liverpool 3, Maribor 3, Spartak Mosca 0, Siviglia 0

CLASSIFICA GIRONE F: Manchester City 3, Napoli 3, Shakhtar Donetsk 0, Feyenoord 0

CLASSIFICA GIRONE G: Porto 3, Monaco 3, Lipsia 0, Besiktas 0

CLASSIFICA GIRONE H: Real Madrid 3, Tottenham 3, Borussia Dortmund 0, Apoel 0

© Riproduzione Riservata.