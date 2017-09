Siracusa Andria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siracusa Andria, recupero Serie C girone C (Foto LaPresse)

Siracusa-Andria, che sarà diretta dal signor Gianpiero Miele di Nola e si gioca martedì 26 settembre alle ore 16.30, sarà una sfida valevole come recupero della gara della seconda giornata del campionato di Serie C 2017-2018 (girone C). Siracusa e Andria si trovano ad affrontare questo recupero infrasettimanale dopo un weekend che ha regalato ai siciliani la terza vittoria consecutiva in campionato, mentre i pugliesi sono andati ko contro il Catania in trasferta. Il Siracusa si è imposto sui silani con un pirotecnico quattro a due, pur essendosi trovato sullo zero a due in meno di un quarto d'ora.

Il match Siracusa Andria non si potrà seguire in diretta tv, ma per chi acquisterà l'evento del match o si sarà abbonato a uno dei pacchetti dedicati ai due club, ci sarà la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video via internet sul sito sportube.tv che da qualche stagione fornisce le partite della terza serie (anche quelle della Coppa Italia di categoria).

I gol di Grillo e Catania nel primo tempo e la doppietta di Sandomenico nella ripresa hanno completamente ribaltato la situazione, consentendo ai siciliani di portarsi da soli al quarto posto nella classifica del girone C, a un solo punto dalla coppia delle seconde composta da Catania e Lecce. Per l'Andria invece il rigore di Lodi che a tre minuti dal novantesimo è costato la sconfitta al 'Massimino' di Catania ha costretto i biancazzurri a restare ancora a secco di vittorie in questo campionato, con la formazione ora al terzultimo posto solitario, capace di fare meglio solo di Cosenza e Fondi, pur con una partita giocata in meno. Fare punti sarebbe indispensabile ma sarebbe importantissimo anche per un Siracusa che vincendo si ritroverebbe da solo al secondo posto, ad una sola lunghezza dal Monopoli capolista. Un risultato che permetterebbe ai tifosi siciliani di poter sperare di ripetere l'exploit dell'anno scorso, con il raggiungimento dei play off tramite le posizioni più alte di classifica.

Il Siracusa scenderà in campo con Tomei in porta, Magnani e Turati al centro della difesa a quattro con Parisi in posizione di terzino destro e Daffara in posizione di terzino sinistro. L'argentino Spinelli e Palermo saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre Grillo, Catania e Mazzocchi supporteranno offensivamente il centravanti Pippo Scardina. La risposta dell'Andria sarà affidata a Maurantonio tra i pali, Tiritiello sull'out difensivo di destra e De Giorgi sull'out difensivo di sinistra, mentre Allegrini e il romeno Rada presidieranno la zona centrale della difesa. A centrocampo spazio ad Esposito, Piccinni e Matera, mentre Minicucci, Scaringella e il brasiliano Curcio andranno a formare il tridente offensivo.

Il confronto tattico vedrà schierati il 4-2-3-1 di Bianco, tecnico del Siracusa, ed il 4-3-3 di Valeriano Loseto, allenatore dell'Andria. Nel precedente dell'anno scorso in Sicilia le due squadre hanno pareggiato con il punteggio di uno a uno, vantaggio iniziale del Siracusa con Catania su calcio di rigore, pareggio pugliese firmato dal romeno Onescu già nel primo tempo. L'ultima vittoria casalinga del Siracusa sull'Andria risale al 4 dicembre 2011, due a zero con gol di Mancosu e Longoni, entrambi realizzati nel corso della prima frazione di gioco.

Siciliani favoriti in maniera abbastanza netta per la conquista della vittoria in questo recupero. Il successo interno viene infatti quotato 1.85 da Paddy Power, mentre la quota relativa al pareggio viene offerta a 3.30 da Bet365 e l'eventuale successo esterno dei pugliesi viene proposto ad una quota di 4.25 da Betclic.

