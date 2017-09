Siviglia Maribor/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Siviglia Maribor - LaPresse

Siviglia Maribor, partita diretta dall’arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov, si giocherà alle ore 20.45 di stasera per la seconda giornata del girone E di Champions League. La classifica del gruppo dopo una giornata vede tutte e quattro le squadre appaiate ad un punto, sarà perciò una sfida assai intrigante quella tra Siviglia e Maribor, anche se naturalmente il favore del pronostico va tuto agli spagnoli. Onore comunque agli sloveni, autori di un lungo cammino nei preliminari per arrivare fin qui e poi capaci di debuttare nella fase a gironi con un bel pareggio. Il peso di fare la partita sarà comunque naturalmente tutto sulle spalle del Siviglia, chiamato a vincere in casa contro la squadra teoricamente più debole del girone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siviglia Maribor sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 6, oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MARIBOR

Passando alle formazioni, il Siviglia vuole ottenere i tre punti contro il Maribor e per riuscirci il modulo di mister Nolito sarà il 4-3-3, con Sergio Rico in porta mentre in difesa agiranno verosimilmente Mercado, Pareja, Kjaer e Escudero. A centrocampo giocheranno N'Zonzi da vertice basso con Pizarro e Banega a completare il reparto. In attacco spazio al tridente con Navas e Correa esterni, mentre Ben Yedder sarà il centravanti di riferimento. In casa Maribor c'è entusiasmo e voglia di far bene in una competizione di un certo livello, pur nella consapevolezza di una missione assai difficile. Il modulo scelto dal mister Milanic sarà il 4-2-3-1; in porta giocherà Handanovic, cugino del più celebre estremo difensore dell'Inter, mentre l’altro punto di riferimento sarà l’attaccante brasiliano Tavares, punta centrale della formazione slovena nella quale gioca fin dal lontano 2008, tanto da esserne diventato il primatista per presenze e gol segnati nelle Coppe europee.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto concerne le quote relative a Siviglia Maribor, certamente non sorprende scoprire che Bwin dà come netta favorita la formazione spagnola. La quota per il segno 1 è di 1.19, dunque la vittoria del Siviglia sembra quasi scontata, mentre il pareggio viene dato a 6.00 (segno X). La vittoria ospite è invece offerta addirittura a 11.75 volte la posta in palio (segno 2), dimostrazione di quanto sia difficile la missione che attende il Maribor.

