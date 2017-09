Spartak Mosca Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spartak Mosca Liverpool - LaPresse

Spartak Mosca Liverpool, diretta dall’arbitro francese Clement Turpin, si giocherà alle ore 20.45 di stasera e sarà una partita valida per la seconda giornata del girone E di Champions League. Lo Spartak Mosca di mister Massimo Carrera ha iniziato con un pareggio in trasferta contro il Maribor la stagione del ritorno in Champions dopo diversi anni d’attesa e la gioia di essere tornato a vincere il campionato russo. Serve la vittoria per dimostrare di avere le carte in regola per la qualificazione, anche perché nessuno vuole perdere contro una diretta concorrente nel girone.

Il Liverpool non sta facendo benissimo in campionato e subisce tanti gol, ma dovrebbe comunque avere qualcosa in più e punta al colpaccio a Mosca per mettere in discesa la strada verso la qualificazione agli ottavi. Carrera ha ammesso che questa è una prova fondamentale per uno Spartak tornato ad alti livelli dopo anni, nella quale servirà una prova gagliarda, a partire dal centrocampo dove un giocatore come Pasalic con i suoi inserimenti può far bene. Klopp invece ha chiesto maggiore concentrazione nella gestione della gara ai suoi ragazzi, pronto a conquistare la prima vittoria nel girone, che sulla carta non sembra certo molto difficile per gli inglesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spartak Mosca Liverpool sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da Mediaset Premium, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le partite di questa edizione della Champions League: appuntamento per gli abbonati alla pay-tv del digitale terrestre dunque sul canale Mediaset Premium Calcio 3, oppure anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPARTAK MOSCA LIVERPOOL

Carrera ha fatto riposare le sue star nell'ultima gara di campionato proprio per metterle in campo questa sera. Il modulo che sceglierà l'ex difensore dell'Atalanta sarà il 3-5-2, con l'ucraino Rebrov in porta mentre in difesa agiranno presumibilmente Djikia, Kutepov e Bocchetti. In mezzo al campo largo all'ex Sampdoria, Fernando, con Glushakov e Pasalic a fare da interni. Sulle fasce invece ci sarà spazio per Melgarejo e Kombarov, con Luiz Adriano e Quincy Promes riferimenti offensivi molto pericolosi per il Liverpool vista la loro qualità ed esperienza. I Reds di Jurgen Klopp andranno in Russia col 4-3-3 che vedrà Mignolet in porta, mentre in difesa ci sarà spazio per Moreno, Lovren, Matip e Milner, che avranno il compito di contenere le folate offensive russe. In mezzo al campo giocheranno invece Wjinaldum, Henderson e Can, infine il tridente d’attacco sarà composto da Salah, Firmino e Mané. Proprio l'ex Roma, Salah, sta avendo un andamento eccezionale che lo ha già fatto entrare nei cuori dei tifosi del Liverpool.

PRONOSTICO E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote previste da Bwin per la gara che andrà in scena a Mosca vedono in vantaggio il Liverpool, quindi col favore del pronostico nonostante il fattore campo avverso. A 4.60 viene quotata la vittoria dei russi (segno 1), mentre il pareggio viene dato a 5.75 (segno X). Missione dunque difficile quella che attende lo Spartak Mosca, dal momento che i Reds di Klopp che vengono quotati dallo stesso bookmaker a 1.70 volte la posta in palio in caso di segno 2.

