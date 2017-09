Video/ Arezzo Lucchese (0-1): highlights e i gol della partita (Serie C girone A, 5^ giornata)

Video Arezzo Lucchese (LaPresse)

Importante successo in trasferta per la Lucchese nel posticipo della 4^ giornata per il girone A della Serie C: la compagine rossonera graffia e batte l’Arezzo per 1-0 grazie al gol di Del Sante intervento al 66’minuto, prima che la direzione di gara lasciasse gli amaranto in 10 con l’espulsione diretta di Ferrario avvenuta al 68’. Alla partita di esordio sulla panchina aretina di Pavanel il risultato non poteva essere più negativo di cosi con una prestazione in campo opaca e tanti fischi da parte della curva dei tifosi dell’Arezzo, insoddisfatti dalla poca incisività della formazione,ieri padrona di casa. L’Arezzo dopo tutto si fa vedere in campo per appena i primi 25 minuti di gioco con un paio di belle occasioni create da Albertoni e Moscardelli: a 26 però l’incursione di Borra mette in crisi tutta la formazione amaranto, che risulterà da qui in poi incapace di impensierire la difesa rossonera. A poco è valsa la timida reazione a tre minuti dalla fine per l’Arezzo con il solito Moscardelli che prova a mettersi sulle spalle l’intera formazione, dopo la bella ma unica e sprecata occasione da gol creata a pochi minuti dal fischio di fine primo tempo. Con questa vittoria la Lucchese vola alla 11^ piazza con 7 punti mentre l’Arezzo rimane in zona play out a 3 punti.

LE PAROLE DEL POST MATCH

Al termine della partita tra Arezzo e Lucchese, vinta dai rossoneri il tecnico Giovanni Lopez al terzo successo su tre gare disputate non può che elogiare la prestazione dei suoi, in questa trasferta della quinta giornata del girone A. Presa parola in conferenza stampa l’allenatore della Lucchese ha detto: “Sono tre punti molto importanti poiché ottenuti su di un campo difficile e contro un avversario di rango che ha giocato una buona partita. Anche noi abbiamo fornito una bella prestazione, muovendoci e giocando da squadra cosa che non era avvenuta a Livorno, un’eccezione visto che negli altri match del nostro campionato l’atteggiamento è sempre stato quello giusto. Sta migliorando anche la condizione atletica di diversi miei giocatori e questo non può che portare un ulteriore beneficio a tutta la nostra manovra.”

