Video/ Palermo Pro Vercelli (2-1): highlights e i gol della partita (Serie B 2017-2018, 6^ giornata)

Video Palermo Pro Vercelli

Il Palermo vince a fatica contro l'ultima in classifica Pro Vercelli. Decide una doppietta di Nestorovski espulso nel finale. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Alfredo Bifulco, calciatore in prestito dal Napoli. Passiamo ora alle statistiche del match. Il Palermo ha raccolto 419 passaggi contro i 318 della Pro Vercelli. Pochi i cross dei rosanero, 7, contro i 15 degli ospiti. Passiamo ora alle statistiche individuali. Morganella ha provato il cross per tre volte contro i sei di Germano che ha disputato un buon match. Mammarella ha battuto quattro corner, per il Palermo Chochev è andato due volte dalla bandierina. Chochev grande protagonista con due assist, il calciatore bulgaro è dotato di grandi qualità tecniche. Il Palermo vince ma non convince del tutto. La Pro Vercelli rimane in fondo alla classifica.

LE DICHIARAZIONI DEL POST MATCH

Il Palermo supera la Pro Vercelli grazie ad una doppietta di Nestorovski. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Bifulco. Scopriamo ora le dichiarazioni dei protagonisti in campo. Andrea Rispoli ha parlato attraverso Sky Sport: "E' una vittoria molto importante, che ci permette di stare in alto in classifica. In Serie B conta la continuità, quindi bisogna proseguire così. Serie A? Ci sono tutti i mezzi per fare bene, non manca nulla in questa società. Embalo? Gli errori fanno parte della crescita". Gianluca Grassadonia è soddisfatto nonostante la classifica. Il tecnico dei piemontesi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Oggi c'è grandissimo rammarico perché siamo stati padroni del campo. Abbiamo avuto tante occasioni, la Pro Vercelli oggi è stata davvero brava a giocarsela a viso aperto, a fare la partita. Arrivare qui e subire due gol su due tiri in porta ci lascia col rammarico".

