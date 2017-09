Wanda Nara/ Presenta il suo libro per bambini, regala una maglia alla Schiffer, e sul futuro di Icardi…

Wanda Nara, moglie di Icardi - Instagram

Wanda Nara attivissima nelle ultime ore. La moglie di Mauro Icardi, approfittando della settimana della moda in corso in quel di Milano, si è data un gran da fare, a cominciare dall’incontro con la nota ex top model Claudia Schiffer. La sudamericana ha incontrato la tedesca in occasione della festa organizzata da Versace nello show room di via Montenapoleone, al centro del quadrilatero della moda, facendosi firmare il libro della stessa ex modella; in cambio, la consorte dell’interista ha regalato una maglia del proprio marito alla Schiffer, e questa ha replicato dicendo: «Grazie, ma che cos'è?». Imbarazzata, la Nara ha spiegato che si trattava della divisa dell’Inter del marito, che è un calciatore. Claudia non segue il calcio, scusandosi così, ma il momento è stato davvero da immortalare.

WANDA NARA SUL RINNOVO DI ICARDI

Dopo l’incontro con l’ex top model, l’argentina ha deciso di presentare al pubblico il proprio libro dal titolo “Campione in campo e nelle vita" scritto con Paolo Fontanesi, già autore della biografia di Icardi. L’evento è avvenuto presso la Galleria Vittorio Emanuele a Milano, con Wanda che ha spiegato: «Questo è un libro scritto per raccontare ai bambini tutto quello che dovrebbero sapere sul calcio». Nell’occasione la bionda procuratrice è stata incalzata anche sul futuro di Icardi, che sembra sia pronto ad un nuovo rinnovo del contratto: «Lui è il futuro della Nazionale Argentina. Per quanto riguarda l'Inter, Mauro desidera realizzare alcuni sogni e di solito ci riesce, chissà che non si possa ripetere il triplete. Pochi mesi fa abbiamo fatto un rinnovo e stiamo bene così, non c'è bisogno di rivedere la clausola. Spalletti dice che vale 700 milioni? Se lo dice il tecnico per me va bene». Chissà che la Nara non prenda sul serio tali parole, chiedendo appunto che venga innalzata a tale cifra la clausola, lo stessa di Isco, star del Real Madrid.

