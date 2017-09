Yves Bissouma/ Video, chi è il talento maliano che sembra Pogba e che piace all’Inter

Yves Bissouma, Lille - Twitter

L’Inter potrebbe assicurarsi un nuovo gioiello del campionato francese dopo l’arrivo di Karamoh dal Caen. Si tratta precisamente di Yves Bissouma, di proprietà del Lille. Sconosciuto ai più, il ragazzo è un centrocampista di appena 21 anni, classe 1996, che milita nella Ligue 1, appunto fra le fila del Lille. Nazionale maliano, ricorda per molti aspetti il collega Paul Pogba. Bissouma è infatti il classico giocatore di colore che unisce ad un fisico esplosivo e ad un’atleticità innata, anche grande tecnica. Corsa, inserimenti e tiro dalla distanza, sono il miglior repertorio di Bissouma, che ovviamente è ancora un diamante grezzo e va svezzato. Le basi per un futuro interessante sembrano comunque esserci, e l’Inter se ne è accorta ormai da diverso tempo, visto che il direttore dell’area tecnica sportiva Suning, Walter Sabatini, e il ds Piero Ausilio, lo stanno seguendo da circa un mese.

GLI ESORDI NEL MALI POI IL LILLE

Alto 182 centimetri, Bissouma è schierabile nella classica posizione di centrocampista centrale, ma può posizionarsi anche leggermente più arretrato, come mediano a schermo difensivo, o eventualmente anche nel ruolo di terzino destro. Una polivalenza che rappresenta senza dubbio una qualità in più per questo ennesimo giovane prodotto del calcio transalpino. Bissouma nasce calcisticamente nel Mali, il suo paese d’origine, nel JMG Bamako, per poi passare al Real di Bamako. Nel marzo del 2016 se ne accorge il Lille, che lo aggrega alla propria Primavera per poi promuoverlo in prima squadra soltanto dopo pochi mesi, precisamente nel luglio dello stesso anno. E’ stato nazionale del Mali under-23 per una sola partita, poi il commissario tecnico della nazionale, Alain Giresse, lo ha voluto subito con se, chiamandolo dall’ottobre del 2015, quando lo stesso aveva appena 19 anni. Con la propria nazione ha giocato dodici gare con l’aggiunta di tre marcature. Per conoscere meglio Bissouma, vi lasciamo al video qui in basso.

