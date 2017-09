Anderlecht-Celtic/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Anderlecht-Celtic: qui l'attaccante inglese Patrick Roberts, 20 anni, del Celtic

Anderlecht-Celtic sarà diretta dall’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano: ad assisterlo i guardalinee Juan Yuste e Angel Nevado Rodriguez, il quarto uomo Roberto Alonso e gli addizionali di porta Javier Estrada e Juan Martinez Munuera. La partita si gioca mercoledì 27 settembre 2017 alle ore 20:45, ed è valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Teatro del match è lo stadio Constant Vanden Stock di Anderlecht.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Anderlecht-Celtic sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 6, il numero 387 del digitale terrestre. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Sul canale Premium Sport 2, il numero 372 disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381, andrà in onda Diretta Gol Champions League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

La Champions League 2017-2018 è cominciata male sia per l’Anderlecht che per il Celtic, inserite nel gruppo B assieme a due colossi come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Nella prima giornata l’Anderlecht è uscito sconfitto dall’Allianz Arena con il punteggio di 3-0: marcatori Lewandowski su calcio di rigore (12’) poi Thiago Alcantara (65’) e Kimmich (90’). Peggio è andata al Celtic che in casa è stato travolto dal PSG: i parigini hanno ipotecato i tre punti già prima dell’intervallo, grazie ai gol di Neymar (19’), Mbappé (34’) e Cavani su calcio di rigore (40’). Nel finale di partita l’autorete di Lustig (83’) e il secondo centro di Cavani (85’) hanno trasformato il ko in una goleada. In linea teorica, Anderlecht e Celtic appaiono destinate a contendersi il terzo posto del gruppo B: a maggior ragione la sfida odierna si presenta come molto importante per entrambe, perché sarà più difficile pensare di rubare punti a Bayern e PSG. Per l’Anderlecht l’avvio di stagione si è rivelato più complesso del previsto: i primi risultati deludenti sono costati la panchina al tecnico René Weiler, rimpiazzato ad interim dall’assistente Nicolas Frutos; l’ultimo successo in casa del Waasl.-Beveren (1-2) ha portato i biancomalva a quota 12 punti in classifica, che significa -9 dalla capolista Bruges. Invece il Celtic di Brendan Rodgers prosegue il suo dominio in campo nazionale: sabato è arrivata la vittoria esterna nell’Old Firm contro gli arci rivali dei Rangers, uno 0-2 firmato da Tom Rogic (in gol al 50’ minuto) e Leigh Griffiths (65’). I biancoverdi sono così saliti a 19 punti in graduatoria confermando il primato a +2 sull’Aberdeen.

PROBABILI FORMAZIONI ANDERLECHT CELTIC

L’Anderlecht dovrebbe schierarsi in campo con il modulo 4-2-3-1: in porta Boeckx, difensori centrali Spajic e Deschacht, terzini Dennis Appiah (a destra) e il diciannovenne ghanese Sowah Adjei (sinistra). A centrocampo previsti Trebel e Dendoncker, mentre il rumeno Stanchi agirà più avanzato in posizione di trequartista; esterni alti Onyekuru e Hanni, centravanti Teodorczyk. Modulo speculare per il Celtic: davanti al portiere Gordon i centrali difensivi Boyata e Simunovic, a completare la retroguardia i terzini Lustig (destra) e Tierney (sinistra). Il centrocampo sarà probabilmente affidato a Stuart Armstrong e al capitano Scott Brown, mentre la batteria dei trequartisti sarà composta Roberts all’ala destra, Rogic per vie centrali e Scott Sinclair sulla sinistra. Davanti Griffiths.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse puntano sui belgi per questo match di Champions League. snai.it propone a quota 2,10 il segno 1 per la vittoria dell’Anderlecht, poi a 3,55 il segno X per il pareggio finale e a 3,40 il segno 2 per il colpo esterno del Celtic. Opzione Under quotata 2,00, Over 1,75, Gol 1,60 e NoGol 2,20.

© Riproduzione Riservata.