Atletico Madrid Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atletico Madrid-Chelsea: qui l'argentino Diego Simeone, 47 anni, allenatore dell'Atletico (LAPRESSE)

Atletico Madrid-Chelsea sarà diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir: a completare la squadra disciplinare i guardalinee Bahattin Duran e Tarik Ongun, il quarto uomo Mustafa Eyisoy e gli addizionali di porta Huseyin Goçek e Baris Simsek. L’Estadio Metropolitano di Madrid ospita il big match tra i padroni di casa dell’Atletico e il Chelsea, in programma mercoledì 27 settembre 2017 (fischio d’inizio ore 20:45) e valido per il gruppo C della Champions League, che comprende anche gli azeri del Qarabag e la Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Atletico Madrid-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 2, il numero 383 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 389. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Sul canale Premium Sport 2, il numero 372 e 381 in HD, andrà in onda Diretta Gol Champions League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Atletico Madrid e Chelsea si sono aggiornate di recente per risolvere la questione Diego Costa: il centravanti spagnolo, finito ai margini nella squadra di Antonio Conte, è stato ufficialmente riacquistato dai Colchoneros che lo potranno tesserare dal prossimo gennaio, quando sarà terminato il blocco del calciomercato. Dal 2018 quindi Costa tornerà a vestire la maglia dell’Atletico Madrid, che per lui ha sborsato 55 milioni di euro più 10 di bonus. Il campo invece mette di fronte due formazioni che puntano ad arrivare il più lontano possibile in questa Champions League: per entrambe l’obiettivo minimo è superare la fase a gruppi, anche se la Roma avrà qualcosa da ridire. Proprio nella Capitale è cominciato il cammino dell’Atletico Madrid, che sue settimane fa non è andato oltre lo 0-0 contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Per il Chelsea invece goleada ai danni del Qarabag, sommerso con ben 6 reti firmate da Pedro (5’), Zappacosta (30’), Azpilicueta (55’), Bakayoko (71’) e Batshuayi (76’), più l’autogol di Medvedev (82’). Un avvio col botto per i Blues di Conte che nell’ultima di campionato hanno saccheggiato il campo dello Stoke: nel successo per 0-4 il grande protagonista è stato Alvaro Morata, autore di una tripletta (di Pedro l’altro gol). Dopo 6 giornate di Premier League il Chelsea occupa la terza posizione con 13 punti, a meno 3 dalla coppia di testa formata dalle due di Manchester. Dal canto suo l’Atletico Madrid non ha ancora perso in questa stagione: nella Liga è reduce da 3 vittorie di fila, l’ultima in casa contro il Siviglia (2-0 con reti di Ferreira-Carrasco) e Griezmann; al momento i Colchoneros di Diego Simeone sono secondi con 4 punti di svantaggio dal Barcellona (14-18).

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID CHELSEA

Solito 4-4-2 per l’Atletico Madrid: in porta Oblak, al centro della difesa Savic e Godin, terzini Juanfran a destra e Filipe Luis a sinistra. In mezzo al campo dovrebbe trovare spazio Thomas Partey assieme a Saul Niguez, mentre sulle ali agiranno Koke e Ferreira-Carrasco; l’attacco invece sarà affidato a Griezmann e all’argentino Angel Correa. Nel Chelsea sempre assente il centrocampista Drinkwater, che sta recuperando da un infortunio ad un polpaccio. Conte dovrebbe proporre un 3-4-3 con Courtois, ex di giornata, tra i pali e i difensori Azpilicueta, David Luiz e Rudiger a completare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo Fabregas e Kanté, sulle corsie laterali Moses e Marcos Alonso mentre nel tridente offensivo gli esterni Willian e Hazard daranno manforte a Morata.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Match imprevedibile: si affrontano due squadre d’alto livello e difensivamente solide. snai.it favorisce l’Atletico Madrid: il segno 1 per la vittoria dei Colchoneros è quotato 2,10, mentre il 2 per il successo esterno del Chelsea vale 3,75. A quota 3,20 il segno X per l’eventuale pareggio tra le due formazioni. Under 1,55, Over 2,30, Gol 2,00 e NoGol 1,73.

