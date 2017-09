Basilea-Benfica/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Basilea-Benfica: qui il portoghese Rui Vitoria, 47 anni, allenatore del Benfica (LAPRESSE)

Basilea-Benfica sarà diretta dall’arbitro scozzese Craig Thomson assistito dai guardalinee Alan Mulvanny e Graeme Stewart; quarto uomo Stuart Stevenson, addizionali di porta Andrew Dallas e Donald Robertson. La partita di Champions League è in programma mercoledì 27 settembre 2017 al St.Jakob-Park di Basilea, calcio d’inizio alle ore 20:45: in palio punti importanti per il gruppo A che comprende anche CSKA Mosca e Manchester United, di fronte sul campo dei russi nell’altro match della seconda giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Basilea-Benfica sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul canale Premium Calcio 5, il numero 386 del digitale terrestre; gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone. Sul canale Premium Sport 2, il numero 372 disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381, andrà in onda Diretta Gol Champions League con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi della serata.

LA SITUAZIONE

Basilea e Benfica vanno a caccia dei primi punti in questa edizione della Champions League. Nella prima giornata entrambe hanno perso: gli svizzeri sono caduti ad Old Trafford contro il Manchester United (3-0), mentre i portoghesi hanno ceduto il fattore campo al CSKA Mosca (1-2), facendosi rimontare dopo il vantaggio firmato da Seferovic al 50’ minuto. Per ambedue le squadre quindi l’imperativo è vincere, per evitare di perdere altro terreno dalle prime due posizioni. In un girone sulla carta equilibrato, sia il Basilea che il Benfica sembrano poter puntare agli ottavi di finale; dovranno però fare i conti con il favorito Manchester United e con un CSKA che si è già dimostrato combattivo. Nel campionato nazionale il Basilea, da quest’anno allenato dall’ex centrocampista Raphel Vicky, è quarto con 14 punti a meno 6 dalla capolista Young Boys: nell’ultima giornata i rossoblù hanno piegato lo Zurigo in casa (1-0), grazie al gol messo a segno da Dimitri Oberlin al 62’. Il Benfica invece si trova al terzo posto nella Liga portoghese: sabato le Aquile biancorosse hanno battuto il Paços Ferreira per 2-0 (reti di Franco Cervi e Jonas), portandosi a 16 punti; dopo 7 turni comanda il Porto a quota 21.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA BENFICA

Il tecnico del Basilea Vicky dovrebbe proporre un 3-4-3 con Vaclik in porta e Suchy, Akanji e Balanta a comporre il trio difensivo. A centrocampo Zuffi e Taulant Xhaka, sulla fascia destra Michael Lang e a sinistra il giovane paraguaiano Blas Riveros (classe 1998); nel tridente offensivo infine Steffens e Oberlin dovrebbero supportare il centravanti van Wolfswinkel. Il Benfica di mister Rui Vitoria dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2: davanti al portiere Varela i difensori centrali Luisao e Ruben Dias, a completare la retroguardia i terzini André Almeida (a destra) e Grimaldi (sinistra). Centrocampo affidato a Pizzi e Samaris, mentre gli esterni alti dovrebbero essere Zivkovic a destra e Cervi dall’altra parte. Davanti il tandem composto da Seferovic e Jonas.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

In questo caso le principali agenzie di scommesse favoriscono la squadra in trasferta. snai.it ad esempio propone a quota 3,15 il segno 1 per la vittoria del Basilea, a 3,30 il segno X per il pareggio finale a e 2,30 il segno 2 per il successo esterno del Benfica. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le quote per le opzioni Under (1,77), Over (1,95), Gol (1,70) e NoGol (2,00).

