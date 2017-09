Cska Mosca Manchester United/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Cska Mosca Manchester United, Champions League (Foto LaPresse)

Cska Mosca Manchester United, partita che viene diretta dallo svedese Jonas Eriksson e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 27 settembre, rientra nel girone A della Champions League 2017-2018, arrivata alla seconda giornata. Lo Special One è tornato? Jose Mourinho vuole assolutamente stupire tutti i suoi detrattori e vuole farlo vincendo anche la seconda sfida di Champions League dopo i primi tre punti conquistati contro il Basilea. I Red Devils saranno ospiti del CSKA Mosca, che ha vinto 2-1 in casa del Benfica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Cska Mosca Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Premium Calcio 4, dunque sarà un'esclusiva per gli abbonati al digitale terrestre a pagamento che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video senza costi, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili. Ricordiamo inoltre che su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD va in onda Diretta Champions League, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati.

IL CONTESTO DEL MATCH

Non sarà semplice conquistare punti, ma gli inglesi vogliono dare un segnale fortissimo a tutte le dirette avversarie per la Coppa dalle Grandi Orecchie. All'Arena CSKA vedremo un bel match, con i padroni di casa che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote al tecnico portoghese. Lo United, però, non ha mai perso in questa stagione. Sarà davvero difficile fermare la furia degli inglesi. L'unico pareggio è arrivato in casa dello Stoke, mentre l'unica sconfitta di questa stagione risale alla Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Per il resto soltanto vittore e pochi goal subiti. Viktor Goncharenko vuole cercare di preparare la gabbia per poter fermare gli inglesi.

PROBABILI FORMAZIONI CSKA MOSCA

Sicuramente i moscoviti giocheranno con un 3-5-2, che in fase difensiva potrebbe diventare un 5-3-2. Akinfeev va in porta, mentre i tre centrali che comporranno la linea difensiva saranno Vasin e i due Berezutski. Fernandes e Shchennikov giocheranno sulle corsie esterne e cercheranno di limitare i danni abbassandosi in fase di non possesso. La qualità di Dzagoev cercherà di illuminare Vitinho e Olanare, mentre Wernbloom e Golovin agiranno a centrocampo. Qualche dubbio di formazione, con Zhamaletdinov che potrebbe entrare a gara in corso, ma tutto verrà deciso nell'ultimo allenamento. Sarà proprio in quel frangente che il tecnico del Cska deciderà chi mandare in campo.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED

Mourinho vuole in tutti i modi cercare di schierare la formazione migliore ed evitare di buttare via punti. Confermato il 4-2-3-1 che potrebbe permettere una buona proiezione offensiva ma anche manternere un certo equilibrio. De Gea va in porta, con Smalling e Lindelöf che andranno a comporre la parte centrale della difesa. Fasce affidate probabilmente a Blind e Yung. A centrocampo Matic e Pogba gestiranno le operazioni: la loro classe sarà a disposizione del reparto offensivo. In attacco Lukaku non si muove: il belga sta giocando un inizio di stagione davvero incredibile. Mkhitaryan cercherà di illuminare il gioco sulla trequarti in poi, mentre Martial e Mata agiranno sulle corsie esterne. Tanta qualità e tanta quantità per il portoghese, che vuole assolutamente vincere e mettere un'ipoteca sul passaggio del turno.

LA CHIAVE TATTICA

Gli inglesi stanno vivendo un periodo di forma davvero unico e non sarà facile arginarli. Bel gioco, tanta consistenza in mezzo al campo e l'espressione del bel calcio con i metodi di Mourinho a farla da padrona. Non sarà facile per i padroni di casa, che avranno a che fare con un cliente scomodo. Sappiamo benissimo come le squadre di Mourinho siano in grado di rompere il gioco avversario e ripartire in velocità. Inoltre i giocatori a disposizione del portoghese hanno la classe giusta per poter fare la differenza in ogni tipo di situazione. Sarà una partita leggibile sin dalle prime battute, con i padroni di casa che cercheranno di difendersi, lasciando campo al Manchester. Spazi chiusi e poca possibilità di trovare la giusta via del goal. Non sarà per niente semplice segnare, soprattutto in uno stadio che sarà tutt'altro che accogliente. La banda di Mou vuole vincere e per farlo servirà tutta la qualità degli interpreti, senza escludere nessuno. E ovviamente gli occhi saranno puntati su Romelu Lukaku.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO DI CSKA MOSCA MANCHESTER UNITED

Cska Mosca Manchester United è stata quotata anche dall'agenzia di scommesse Snai e naturalmente i Red Devils sono favoriti in maniera chiara: è di 5,50 la quota per il segno 2 che identifica la loto vittoria esterna, mentre per il pareggio siamo a 3,70 e con il segno 1, ovvero la vittoria del Cska Mosca, si guadagnerebbe 1,65 volte la cifra messa sul piatto.

© Riproduzione Riservata.