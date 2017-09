FRANCESCO TOTTI, BUON COMPLEANNO!/ 41 anni in famiglia per l'ex capitano giallorosso

Francesco Totti

Francesco Totti, in questo mercoledì 27 settembre 2017, compirà 41 anni. Un compleanno assolutamente particolare per l’ex capitano della Roma, visto che sarà il primo da ex giocatore dopo una carriera durata un quarto di secolo. Carriera tutta dedicata ai colori giallorossi, con poche vittorie ma tanti record individuali che hanno consegnato Totti alla storia del calcio italiano, senza dimenticare la grande emozione del Mondiale vinto nel 2006, disputato nonostante un grave infortunio pochi mesi prima ne avesse messo a rischio la presenza. Un album di ricordi fitto di imprese e un futuro tutto da scrivere, visto che in questa stagione calcistica 2017/18 Totti ha iniziato la sua nuova avventura da dirigente con la Roma. Quest’oggi la squadra sarà impegnata in Azerbaigian per la gara della fase a gironi di Champions League in casa del Qarabag, ma stavolta Totti non sarà al fianco dei compagni in tribuna, per festeggiare i suoi 41 anni in famiglia.

UN ANNO COL CUORE IN GOLA

Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha voluto fortemente Totti nello staff dirigenziale quest’anno come dirigente, per far proseguire una storia unica, iniziata nel settore giovanile della formazione capitolina e proseguita fino all’anno scorso, quando il tormentone dello scontro con Luciano Spalletti ha contraddistinto un campionato in cui la Roma ha saputo comunque issarsi fino al secondo posto in classifica. Polemiche che erano iniziate dodici mesi prima, con l’esclusione di Totti e il suo ritorno al gol in un finale di campionato travolgente. L’anno scorso invece la chiusura fu più dimessa sportivamente: l’ultimo derby della carriera perduto contro la Lazio, il gol finale che non arrivò, con l’ultima prodezza con la Roma che rimase il rigore trasformato nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Cesena. Nonostante questo, il giorno di Roma-Genoa rimase una straordinaria cartolina per tutti i tifosi giallorossi, il commosso addio del calciatore che salutò tra le lacrime i 70.000 dell’Olimpico.

FUTURO DA ALLENATORE?

Ma a 41 anni, la carriera di Francesco Totti continuerà davvero in giacca e cravatta, fuori dal campo? Tutto lascia presagire di no, una soluzione ponte che gli permetterà di restare vicino all’unico amore sportivo della sua vita, la Roma, ma Totti ha già iniziato i corsi per prendere il patentino da allenatore, partendo dal gradino più basso, ma ben intenzionato a cercare la chance di una carriera che in altri tempi aveva affermato non interessargli. Tutto cambia, il profumo dell’erba verde è più di una droga, e chissà che un giorno quella panchina che tanto lo aveva amareggiato nell’ultimo periodo da calciatore, non possa diventare il suo nuovo regno, magari proprio alla guida della Roma. Sogni futuri che almeno per oggi resteranno solo nel cassetto, per festeggiare in serenità e tranquillità il compleanno con la moglie Ilary Blasi e i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Con un orecchio sempre teso verso l’Azerbaigian...

