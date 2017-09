Giro di Toscana 2017/ Info streaming video e diretta tv, orario e percorso 2^ tappa Lajatico-Volterra (oggi)

Vincenzo Nibali (LaPresse)

Il Giro di Toscana 2017 si completa oggi con la seconda tappa Lajatico-Volterra di 165,1 km: una frazione impegnativa, perché proporrà un arrivo in salita che risulterà decisivo per emettere i verdetti relativi alla classifica della corsa toscana, che si è aperta ieri con la vittoria in una volata ristretta del britannico Stephen Cummings della Dimension Data a Pontedera, con Vincenzo Nibali quarto e adesso in prima fila nei pronostici grazie anche ad un arrivo che sembra perfetto per esaltare le caratteristiche dello Squalo, al rientro proprio in questo Giro di Toscana dopo la Vuelta, con il Giro di Lombardia come grande obiettivo del finale di stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI TOSCANA 2017

Il Giro di Toscana 2017 non sarà trasmesso in diretta tv, tuttavia Rai Sport + HD proporrà una sintesi in differita alle ore 18.50, in 40 minuti potremo rivivere sul canale numero 57 tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa che unirà Lajatico e Volterra. Anche lo streaming video sarà dunque relativo alla differita tramite il sito Internet della Rai, all’indirizzo www.raiplay.it.

IL PERCORSO

La partenza di questa seconda tappa avrà luogo da Lajatico alle ore 11.40, davanti al Teatro del Silenzio nato per volontà di Andrea Bocelli. Siamo nei dintorni di Volterra, ma i corridori dovranno affrontare un percorso che attraverso un giro molto largo arriverà sul traguardo, tanto che la distanza da percorrere sarà di ben 165,1 km. Non mancheranno i saliscendi, ad esempio la salita verso Il Gabbro dopo circa 50 km, ma anche una puntata verso il mare di Castiglioncello, poi si rientrerà verso l’interno e ci sarà la salita di Castellina Marittima, ma sicuramente risulterà determinante la doppia salita verso Volterra, con un primo passaggio dopo 142 km e poi il traguardo che sarà collocato in Piazza dei Priori al termine dei 165,1 km di gara, dove si giungerà indicativamente fra le 15.30 e le 16.00. Una salita non durissima, ma che nell'economia di una corsa di sole due tappe sarà naturalmente decisiva.

