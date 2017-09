INFORTUNIO PJANIC/ Crack muscolare nel riscaldamento di Juventus-Olympiakos

Pjanic, infortunio in Champions (foto LaPresse)

La Juventus ha battuto due a zero l’Olympiakos nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Un risultato importante segnato anche dal ritorno al gol di Gonzalo Higuain: unica nota negativa, l’incidente in cui è incappato Miralem Pjanic nel riscaldamento. Il centrocampista bosniaco è stato fermato da un problema fisico che non gli ha permesso di essere in campo come playmaker al fianco di Blaise Matuidi, ed è stato sostituito dal primo minuto dal giovane Betancur. Un contrattempo che non ci voleva in un momento in cui prima della sosta la Juventus sarà chiamata a chiudere il primo tour de force stagionale, fatto di partite disputate ogni tre giorni, nell’insidiosa trasferta sul campo dell’Atalanta prevista per domenica sera nella settima giornata di campionato.

ALLARME PER LA NAZIONALE BOSNIACA

I piani della Juventus potrebbero dunque subire delle variazioni, considerando che già nella giornata di giovedì saranno effettuati gli esami strumentali su Pjanic, per comprendere l’entità dell’infortunio che dovrebbe comunque rientrare nell’ambito dei problemi muscolari. Nel caso venisse riscontrata una lesione, per Pjanic potrebbe essere in forse anche la trasferta con la Nazionale bosniaca che dovrà giocarsi, nelle ultime due partite di qualificazione a ottobre, l’accesso al Mondiale che si disputerà l’estate prossima in Russia, nel 2018. Non è d’altronde la prima volta che Pjanic si trova alle prese con problemi muscolari, ma il giocatore juventino stava entrando in uno stato di forma ottimale, come dimostrato anche dal fantastico gol segnato nel derby contro il Torino sabato scorso, un fantastico “piattone” a girare di prima intenzione che aveva fatto esplodere l’entusiasmo dell’Allianz Stadium. Vedremo cosa diranno gli esami strumentali, se si tratterà solamente di uno stop estemporaneo oppure se la Juventus dovrà fare a meno di Pjanic anche dopo la prossima sosta per le partite delle Nazionali.

© Riproduzione Riservata.